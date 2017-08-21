Florence - самый большой астероид, который сблизится с Землей в ближайшее время

Вчера, 08:35Астероиды и метеориты постоянно падают на Землю, но, к счастью, самые крупные из них имеют размеры в несколько метров и не могут стать причиной масштабных катастроф. Но через не очень продолжительное время неподалеку от Земли пройдет настоящий "монстр", астероид, размером в 4.4 километра. И такой размер сделает астероид Florence самым большим из всех околоземных объектов (near-Earth object, NEO), которые НАСА отслеживает на протяжении почти 20 лет.НАСА и космические агентства других стран начали отслеживать потенциально опасные космические объекты с 1998 года. По идее, такое отслеживание должно дать человечеству достаточно времени для того, чтобы атаковать астероид ракетами, послать к нему космические аппараты для изменения его траектории или, в крайнем случае, отправить на астероид Брюса Виллиса с его командой. За все время было идентифицировано более 16 тысяч NEO-объектов и среди них не было выявлено ни одного, представляющего собой объект повышенной опасности. Однако, случай с Челябинским метеоритом, размер которого составлял около 20 метров, показал, что не все объекты удается отследить и что даже такой небольшой метеорит может нанести достаточно серьезный ущерб.Среди всех отслеживаемых НАСА NEO-объектов 880 имеют размеры в 1 километр и более. И если астероид Florence, размер которого равен 4.4 километра, столкнется с Землей, это будет означать не только конец человеческой цивилизации, но и людей как вида. К счастью для нас столкновения астероида Florence с Землей можно не ожидать в течение ближайших 500 лет. Хотя этот астероид пройдет мимо Земли 1 сентября этого года, расстояние между ним и Землей будет составлять 7 миллионов километров, что в 18 раз больше расстояния от Земли до Луны.Астероид Florence можно будет видеть с поверхности Земли даже в небольшие телескопы, и астрономы планируют использовать это время с максимальной эффективностью. Работая в паре, радарная система Goldstone Solar System Radar в Калифорнии и радиотелескоп обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико произведут радарное сканирование астероида Florence и составят карту его поверхности с разрешающей способностью в 10 метров.Несколько большая угроза для Земли возникнет в октябре этого года, когда астероид 2012 TC4 пройдет на расстоянии 50100 километров от Земли, что составляет 0.13 от расстояния между Землей и Луной. Размер астероида 2012 TC4 составляет 15 метров, и даже столкновение с ним не вызовет никаких фатальных для человечества последствий.