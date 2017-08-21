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Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих

Вчера, 08:35
Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих


Те люди, которые водят автомобиль, наверняка не раз замечали, что всегда позади бригады рабочих, выполняющих работы на проезжей части дороги, стоит большой автомобиль, окрашенный обычно в желтый или оранжевый цвет. Помимо своей основной функции, перевозки рабочих и их инструмента, этот автомобиль выполняет еще одну важную роль, он выступает в качестве защиты, ограждающей рабочих от "умников" на дороге, которые в силу различных причин не успевают затормозить и объехать место проведения работ на безопасной скорости и расстоянии. И недавно на дорогах в Америке появился первый самоходный автомобиль-робот, назначением которого является только защита рабочих и который, благодаря наличию у него массивных бамперов и демпферов, способен принять на себя достаточно мощный удар.

"Защитный" автомобиль-робот создан на базе серийной модели грузовика, выпускаемой компанией Royal Truck and Equipment. А специалисты компании Kratos Defense and Security, специализирующейся на системах управления военными беспилотниками и управляемыми ракетами, переоборудовали грузовик, снабдив его датчиками, компьютерами, элементами автоматизации управления и специализированным программным обеспечением.

В нормальном режиме грузовик-защитник двигается на "виртуальной" привязи за обычным автомобилем с человеком за рулем. В состав системы управления включен высокоточный навигационный модуль системы GPS, который позволяет грузовику следовать за ведущим автомобилем, поддерживая скорость и дистанцию с точностью до 10 сантиметров. Помимо этого, у грузовика имеется собственный радар, позволяющий ему избегать столкновений с препятствиями, которые могут неожиданно появиться на проезжей части дороги.

Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих


Своим появлением на свет грузовик-робот обязан руководству Министерства транспорта штата Колорадо (Colorado Department of Transportation, DOT), а целью его создания робота является увеличение безопасности проводимых на дорогах работ. После произведенного специалистами министерства анализа оказалось, что единственным способом такого увеличения безопасности является удаление живого человека из кабины автомобиля, принимающего на себя удар другого автомобиля.

Согласно дальнейшим планам руководства Министерства транспорта штата Колорадо грузовик-защитник является лишь первой пробой технологий автоматического вождения в области проведения обслуживания и ремонта элементов дорожной инфраструктуры. И если эта первая проба пройдет успешно, то на плечи автомобилей-роботов будут постепенно переложены и другие задачи, такие, как укладка асфальта, очистка дорожного полотна и вывоз мусора.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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