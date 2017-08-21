В 15 регионах увеличили ввод жилья по Нурлы жер

Сегодня, 00:20

В этом году по программе «Нрлы жер» планируется ввести в эксплуатацию 10,2 млн квадратных метров жилья — это 99 тыс. квартир. За семь месяцев уже введено в эксплуатацию 6,2 млн. квадратных метров, что составляет 61% от плана, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Увеличение ввода жилья наблюдается в 15 регионах республики. Снижение показателя наблюдается в Алматинской области. Значительный темп роста ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечен в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях.

Для обеспечения финансирования строительства акиматами кредитного жилья за счет выпуска ценных бумаг было выделено в 2016 году из Национального фонда через АО «НУХ «Байтерек» 67 млрд тенге, освоено 56,9 млрд тенге, или 85,1%.

На выделенные средства за 20162018 годы планируется построить 623,9 тыс. кв. м (9852 квартиры). На 1 августа текущего года обеспечен ввод в эксплуатацию 173,1 тыс. кв. м (2449 квартир), или 27,7% к плану, из них в 2017 г. — 150,8 тыс. кв. м (2181 квартира).

До конца этого года планируется ввести еще 373,9 тыс. кв. м (6324 квартиры), в 2018 году — 76,9 тыс. кв. м (1079 квартир).

По линии АО «Байтерек девелопмент» из выделенных в прошлом году 113 млрд тенге заключено договоров на 95,6 млрд. тенге, на 1 августа текущего года освоено 72,5 млрд тенге, или 75,8%, не законтрактовано 17,4 млрд тенге.

На выделенные средства за 20162018 годы планируется построить 588,7 тыс. кв. м (9831 квартира). На 1 августа текущего года обеспечен ввод в эксплуатацию 368,5 тыс. кв. м (5995 квартир), или 62,6% к плану, из них в 2017 г. — 240 тыс. кв. м (3959 квартир).

До конца года планируется ввести еще 149,5 тыс. кв. м (2611 квартир), в 2018 г. — 70,5 тыс. кв. м (1225 квартир).

Для кредитования вкладчиков ЖССБК для обеспечения выкупа построенного жилья в рамках Программы было выделено из Национального фонда 22 млрд тенге, освоено 7,5 млрд тенге (в 2016 г. — 2,9 млрд тенге, в 2017 г. — 4,6 млрд тенге), или 34%.

Освоение средств осуществляется по мере завершения строительства и реализации жилья местными исполнительными органами и «Байтерек девелопмент».

АО «ФНБ «Самрук-Казына» из выделенных 97 млрд тенге заключило договора на 72,1 млрд тенге, на 1 августа текущего года перечислено застройщикам 42,2 млрд тенге, или 58,5%, не законтрактовано 25,8 млрд тенге.

В 2017 году на строительство арендного жилья без выкупа выделен целевой трансферт в размере 25 млрд тенге и распределено среди регионов по 1,5 млрд тенге.