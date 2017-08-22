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Компания Siemens готовится к запуску первого участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии

22-08-2017, 08:34
Компания Siemens готовится к запуску первого участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии


Известная немецкая компания Siemens в 2012 году представила идею электрифицированных автомагистралей eHighway. Гибридный дизельно-электрический грузовой автомобиль, добравшись до магистрали eHighway, поднимает специальный пантограф (устройство-токосъемник) и продолжает движение только на электрической тяге, подзаряжая, параллельно с этим, свои аккумуляторные батареи. В прошлом году компания Siemens построила экспериментальный участок магистрали eHighway рядом со Стокгольмом, Швеция. А сейчас ведется подготовка к началу строительства 10-километрового участка eHighway, который будет покрывать часть автомагистрали A5 в Германии.

Строительство первого электрифицированного участка проводится с разрешения администрации округа Гессе и оно, строительство, должно быть завершено к концу следующего года. Начало участка будет находиться в логистическом центре Zeppelinheim/Cargo City Sud, расположенном во Франкфуртском аэропорту, а заканчиваться участок будет у складов Darmstadt/Weiterstadt, где производится перераспределение и перенаправление грузов, прибывших в Германию воздушным путем.

Разработкой, строительством и обслуживанием всей инфраструктуры магистрали eHighway будет заниматься компания Siemens, а контролем и эксплуатацией займется компания Hessen Mobil, компания, следящая за дорогами и управляющая транспортными перевозками во всей Германии. "Новая система eHighway будет использоваться как часть единой транспортной сети, и она станет доказательством преимуществ нейтральных с экологической части зрения технологий грузоперевозок в районе Франкфурта" - рассказывает Герд Ригелхут (Gerd Riegelhuth), представитель компании Hessen Mobil.

Представители компании Siemens рассчитали, что суммарная эффективность гибридных транспортных перевозок будет в два раза выше эффективности перевозок на автомобилях только с двигателями внутреннего сгорания. Помимо этого, использование магистрали eHighway позволит значительно улучшить экологическую обстановку в районе Франкфуртского аэропорта, крупнейшего в Европе пассажирского и грузового аэропорта.
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