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В конкурсе Lunar XPrize появились дополнительные призы

22-08-2017, 08:35
В конкурсе Lunar XPrize появились дополнительные призы


Недавно срок завершения конкурса Google Lunar XPrize был перенесен в очередной раз, до 31 марта 2018 года в данном случае. Отметим, что за 10 лет существования конкурса Lunar XPrize срок его завершения переносился неоднократно, но хочется надеяться, что данная отсрочка является последней и к указанному выше сроку какой-нибудь из команд-участников все же удастся отправить на Луну свой космический аппарат.

Напомним нашим читателям, что задание конкурса Lunar XPrize заключается в следующем - команды-участники должны найти необходимое финансирование, заключить договора с космическими компаниями и отправить на Луну космический аппарат, который доставит на поверхность Луны луноход.

Этот луноход должен пройти по поверхности Луны не менее 500 метров, делая снимки, производя видеосъемку в HD-качестве, постоянно передавая на Землю все собираемые им данные. И первая команда, которой удастся выполнить условия конкурса, получит приз в 20 миллионов американских долларов. За прошедшие годы организаторы конкурса и его участники осознали сложность поставленных задач, из-за чего сроки завершения конкурса постоянно переносились, а недавно в рамках этого конкурса было учреждено несколько дополнительных призов.

В январе этого года только пяти командам удалось предоставить подтвержденные планы касательно запуска космического корабля на Луну. При этом, самый последний запуск должен был быть произведен не позднее 31 декабря 2017 года. Приняв во внимание некоторые тонкости, организаторы конкурса перенесли крайний срок до 31 марта 2018 года, это, в свою очередь, позволит командам произвести запуски в начале 2018 года и выполнить условия конкурса до наступления крайнего срока.

Как уже упоминалось выше, в конкурсе появились два дополнительных приза. Первый дополнительный приз в размере 1.75 миллиона долларов получит команда, корабль которой первым совершит полный виток на окололунной орбите или начнет спуск к поверхности Луны. А второй приз в 3 миллиона долларов получит команда, аппарат которой первым сумеет передать данные, подтверждающие его успешную посадку на поверхность Луны.

Ну а нам с вами только остается надеяться на то, что нынешняя отсрочка является последней и, когда-нибудь в начале 2018 года, мы сможем посмотреть кадры видео, передаваемого с поверхности Луны отправленными туда в рамках конкурса Google Lunar XPrize исследовательскими аппаратами.
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