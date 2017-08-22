За Полярным кругом будет построен самый большой датацентр в мире

22-08-2017, 08:34Современные информационные вычислительные центры, датацентры, потребляют огромное количество энергии, что обуславливает высокие требования к используемым в них системам охлаждения. Для решения этой проблемы компания Kolos планирует построить самый большой в мире центр хранения и обработки данных на севере Норвегии, где холодный арктический климат позволит создать наиболее эффективную систему охлаждения, а обилие возобновляемых источников экологически чистой энергии позволит частично решить проблему снабжения энергией серверов, располагающихся в новом датацентре.В свое время мы рассказывали нашим читателям о том, что компания Microsoft пыталась решить проблему охлаждения информационного центра, опустив сервера на морское дно. Однако, климат за границей Северного Полярного круга предлагает более выгодные условия для размещения там нового датацентра. Руководство компании Kolos уже выбрало место для строительства и находится оно на берегу озера в окрестностях норвежского города Балланген (Ballangen). Окружающие озеро горы представляют собой "крепость", которая послужит естественной защитой самого большого и безопасного хранилища данных в мире.Представители компании Kolos сообщают, что вся энергия, необходимая для функционирования информационного центра, будет получаться из возобновляемых источников, таких, как ветер и гидроэлектростанции, построенные на близлежащих реках. Всего новому датацентру потребуется около 1000 МВт энергии, при этом, холодный климат позволит уменьшить затраты энергии на охлаждение на 60 процентов.По заказу компании Kolos представители архитектурной и дизайнерской компании HDR разработали предварительный проект помещения будущего датацентра, приобрели земельные участки и провели работы по привлечению инвестиций со стороны. Через некоторое время начнется строительство помещений и элементов сопутствующей инфраструктуры, и эти работы создадут от 2 до 3 тысяч новых рабочих мест.