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Астрономы наблюдают за слиянием двух белых карликов в одну экзотическую звезду

Вчера, 08:37
Астрономы наблюдают за слиянием двух белых карликов в одну экзотическую звезду


Группа ученых-астрономов из университета Оклахомы обнаружила достаточно редкую систему в составе которой находятся две белые карликовые звезды, SDSS J082239.546+304857.19 и SDSS J104336.275+055149.90, вращающиеся друг вокруг друга на очень близких орбитах с периодом обращения 40 и 46 минут. Белые карлики - это остатки после взрывов сверхновых подобных Солнцу звезд и в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути, достаточно часто встречаются бинарные системы, состоящие из двух белых карликов. Но лишь в небольшом количестве таких систем звезды располагаются очень близко друг к другу. При этом, подавляющее большинство бинарных "карликовых" систем, имеющих периоды обращения менее одного часа, были найдены группой астрономов из университета Оклахомы, возглавляемой Макремином Киликом (Mukremin Kilic).

"Короткопериодические бинарные системы с белыми карликами интересны, прежде всего, тем, что они являются источником гравитационных волн. И в нынешнее время эти гравитационные уже стали новым инструментом для проведения исследований глубин Вселенной при помощи гравитационной обсерватории LIGO и будущей космической обсерватории Laser Interferometer Space Antenna (LISA)" - рассказывает Макремин Килик.

Новая бинарная "карликовая" система была обнаружена при помощи 6.5-метрового телескопа MMT, находящегося в совместном распоряжении Смитсоновского института и Аризонского университета. А подтверждено данное открытие было при помощи наблюдений 3.5 телескопа обсерватории Apache Point. Интересен тот факт, что открытая система является лишь седьмой по счету известной ученым короткопериодической бинарной системой с белыми карликами.

В ходе дальнейших наблюдений астрономы будут изучать процессы, происходящие в бинарной системе. Согласно имеющимся моделям, орбиты двух белых карликов будут постепенно приближаться и в какой-то момент две звезды сольются в одну звезду экзотического типа, известного под названием R Coronae Borealis. Такие звезды отличаются резкими спонтанными изменениями их яркости, происходящими через произвольные промежутки времени, и в пределах нашей галактики астрономами было обнаружено на сегодняшний день всего 65 таких звезд.

Однако, не следует и надеяться, что астрономам удастся вживую наблюдать за процессом слияния двух белых карликовых звезд. "Это событие произойдет, согласно нашим расчетам, через 20-35 миллионов лет" - рассказывает Макремин Килик, - "И все это время "танцующие" звезды будут излучать гравитационные волны, при помощи которых мы сможем изучать происходящие там процессы".
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