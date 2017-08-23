Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года

Сегодня, 00:12

Цены на нефть до конца 2022 года будут колебаться в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, говорится в обзоре аналитиков Citigroup Inc. Эда Морса и Эрика Ли, пишет издание vedomosti.ru.



Ранее эксперты полагали, что верхняя граница изменения цен в этом периоде будет проходить на уровне 65 долларов за баррель.

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Прогноз ухудшен из-за избыточного предложения нефти как странами ОПЕК, так и производителями сланцевой нефти в США.

В случае резкого усиления перепроизводства возможно падение цены к 30 долларам за баррель, тогда как геополитические риски и сокращение поставок могут обеспечить временный рост до 70 долларов за баррель, отмечают аналитики Citi.

В этом году цена ближайшего контракта на нефть Brent уменьшилась на 10%. В ходе торгов в понедельник октябрьский фьючерс подешевел на 0,4% до 52,52 долларов за баррель.