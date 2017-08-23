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Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей

Сегодня, 00:11
Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей


Ford Motor сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании с китайской Anhui Zotye Automobile по созданию совместного предприятия на паритетной основе, сообщает NASDAQ со ссылкой на RTT News.

Zotye Auto — крупнейший в Китае производитель электромобилей. Создаваемое СП займется разработкой, выпуском, продажей и обслуживанием новой линейки электромобилей в КНР. Продаваться они будут под местным брендом, уточнил Ford, пишет издание vedomosti.ru.

Проект соответствует представлениям американской компании о наиболее экологичном автопроизводстве и ее представлениям о вкладе во всеобщие усилия по борьбе с загрязнением атмосферы и с изменением климата, говорится в заявлении Ford.


Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей

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Китай является самым быстрорастущим рынком для автомобилей на альтернативной тяге. По прогнозу, этот рынок вырастет до 6 млн единиц в год к 2025 году, из них примерно 4 млн автомобилей будут полностью электрическими.

На данный момент в производство электромобилей Ford вложил 4,5 млрд долларов. В ближайшие пять лет этот автопроизводитель собирается выпустить 13 новых моделей электромобилей, в том числе один небольшой SUV для рынков Азии, Северной Америки и Европы.

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