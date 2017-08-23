Новости / Государство

Google представила Android Oreo

Сегодня, 00:40
Google представила Android Oreo


Google официально представила новую операционную систему — Android 8.0 Oreo. Как утверждается в блоге компании, она «умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо», сообщает lenta.ru.

Система, в частности, оснащена такими новыми функциями, как «картинка в картинке» и автозаполнение. Также у нее, как отмечается, более надежные средства защиты, увеличения скорости работы, оптимизации энергопотребления.


Google представила Android Oreo

Google купил белорусский стартап

Google предварительно представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений.

Oreo названа в честь печенья — таким образом, продолжена традиция использовать для каждой новой версии Android наименования десертов и сладостей.

  • Просмотров: 122
Похожие материалы
  • Google обвинил Uber в краже технологии Google обвинил Uber в краже технологии
  • Google представила первый смартфон под своим брендом Google представила первый смартфон под своим брендом
  • Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями
  • Google запустила приложение для видеозвонков Duo Google запустила приложение для видеозвонков Duo
  • Google выиграла патентный спор с Oracle на $9 млрд Google выиграла патентный спор с Oracle на $9 млрд
    • Отзывы читателей
    Google представила Android Oreo Google представила Android Oreo Государство Сегодня, 00:40
    Hyundai может поменять структуру собственности Hyundai может поменять структуру собственности Государство Сегодня, 00:34
    QAZAQ AIR открыла новый маршрут QAZAQ AIR открыла новый маршрут Государство Сегодня, 00:24
    Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года Государство Сегодня, 00:12
    Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей Государство Сегодня, 00:11
    Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих KnowHow 21-08-2017, 08:35
    Florence - самый большой астероид, который сблизится с Землей в ближайшее время Florence - самый большой астероид, который сблизится с Землей в ближайшее время KnowHow 21-08-2017, 08:35
    Арендаторы мигрируют из торговых центров Арендаторы мигрируют из торговых центров Государство 21-08-2017, 00:28
    Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом Государство 21-08-2017, 00:24
    Алик Шпекбаев не исключил сговор должников с судоисполнителями Алик Шпекбаев не исключил сговор должников с судоисполнителями Государство 21-08-2017, 00:23
    Fitch повысил рейтинг Греции Fitch повысил рейтинг Греции Государство 21-08-2017, 00:20
    В 15 регионах увеличили ввод жилья по Нурлы жер В 15 регионах увеличили ввод жилья по Нурлы жер Государство 21-08-2017, 00:20
    Новая однолинзовая полевая 4D-камера снабдит роботов и автомобили улучшенным Новая однолинзовая полевая 4D-камера снабдит роботов и автомобили улучшенным "зрением" KnowHow 20-08-2017, 09:02
    DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean DR-7 - проект летающего автомобиля от компании DeLorean KnowHow 20-08-2017, 09:02
    LP 40-365 - уникальная звезда-белый карлик, которой посчастливилось выжить при близком взрыве сверхновой LP 40-365 - уникальная звезда-белый карлик, которой посчастливилось выжить при близком взрыве сверхновой KnowHow 20-08-2017, 09:00
    Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся "космическими медузами" KnowHow 19-08-2017, 08:39
    Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре Создан неорганический молекулярный транзистор, способный работать при комнатной температуре KnowHow 19-08-2017, 08:39
    Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара Грузовой автомобиль-робот осуществил первую в истории доставку товара KnowHow 19-08-2017, 08:38
    Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Государство 19-08-2017, 00:39
    Google купил белорусский стартап Google купил белорусский стартап Государство 19-08-2017, 00:29