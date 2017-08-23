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Hyundai может поменять структуру собственности

Сегодня, 00:34
Hyundai может поменять структуру собственности


Новый глава антимонопольного ведомства Южной Кореи Ким Сун Чжо заявил, что ведет переговоры с Hyundai Motor Group о «капитальном ремонте» структуры собственности компании. По мнению чиновника, сложившаяся система ведет «к большому управленческому риску» для второй по величине компании страны, сообщает Reuters.

«Многие люди, включая меня, говорят, что Hyundai больше не должен откладывать время на ликвидацию перекрестного владения акциями. Я нахожусь в постоянных переговорах с Hyundai», — заявил Ким Сун Чжо, пишет RNS.


Hyundai может поменять структуру собственности

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Критики Hyundai неоднократно ранее утверждали, что компания использует систему перекрестного владения акциями с целью сохранения основного контроля за семьей основателя компании.

По мнению Ким Сун Чжона, смена структуры собственности компании пойдет на пользу в первую очередь самой компании.
«Я могу вам четко сказать, что Hyundai признает: он не может жить со своей структурой акционеров вечно. Этого не произойдет в одночасье, но компания ищет пути решения. Hyundai будут дуракам, если выяснится, что они не понимали ожиданий рынка и государства», — заявил глава антимонопольного ведомства.

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