QAZAQ AIR открыла новый маршрут

Сегодня, 00:24

Авиакомпания QAZAQ AIR открыла новый регулярный пассажирский рейс по направлению Астана — Актобе — Атырау. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.



«С 3 сентября 2017 года каждый четверг и воскресенье жителям столицы будут доступны прямые перелеты в административный центр Актюбинской области, которые будут осуществляться на современном комфортабельном авиалайнере Bombardier Q400 NextGen авиакомпании QAZAQ AIR», — указывается в сообщении компании.

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Стоимость перелета из Астаны в Атырау — от 20 055 тенге, включая пассажирские сборы. А перелет из Астаны в Актобе длительностью 1 час 55 минут — от 15 766 тенге, включая пассажирские сборы.

«Главной целью авиакомпании QAZAQ AIR является соединение регионов Казахстана. Именно поэтому мы рады сообщить об открытии нового регионального маршрута Астана — Актобе — Атырау в дополнение к уже действующим маршрутам в Актобе из Атырау и Шымкента», — отметил коммерческий директор компании Адель Даулетбек.

Авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Казахстане, 100% акций которой принадлежит АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-азына». Воздушный флот QAZAQ AIR состоит из турбовинтовых лайнеров Bombardier Q400NextGeneration на 78 посадочных мест средним возрастом два года.