НАСА закончило создание новой системы орбитального слежения и космических коммуникаций

24-08-2017, 09:43В пятницу прошедшей недели с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета-носитель United Launch Alliance (ULA) Atlas V, которая вывела на околоземную орбиту новый искусственный спутник серии Tracking and Data Relay Satellite (TDRS). Спутник TDRS-M был изготовлен компанией Boeing, он является шестым по счету и последним спутником, на базе которых будет функционировать система орбитального слежения и космических коммуникаций следующего поколения. Сейчас спутник TDRS-M находится полностью в работоспособном состоянии и его эксплуатация начнется в следующем году после четырехмесячного контрольного периода.В самом начале эры космических полетов задачи слежения за объектами на орбите и коммуникаций с ними полностью лежали на плечах наземных станций. Это, в свою очередь, означало, что космические корабли и спутники имели возможность связываться с центром управления полетом на протяжении коротких промежутков времени. Для обеспечения возможности постоянной связи с космическими аппаратами необходимо было вывести коммуникационные средства в космос, и с этой целью в 1973 году была начата реализация программы TDRS.В рамках программы TDRS планировалось создание космической коммуникационной сети Space Network, состоящей из группы спутников, которые обеспечат непрерывную связь, включая высокоскоростные цифровые передачи, между Землей и Международной космической станцией, космическим телескопом Hubble, запускаемыми ракетами-носителями и другими космическими аппаратами, находящимися на низкой околоземной орбите.В 1983 году был произведен запуск первого спутника из серии TDRS, а следующие пять спутников, включая и TDRS-M, были запущены с разными интервалами в промежутке между 2000-м годом и настоящим временем."Группа спутников TDRS является связующим звеном, через которое на Землю поступает непрерывный поток научных и телеметрических данных с разных космических аппаратов" - рассказывает Дэйв Литтман (Dave Littmann), руководитель проекта TDRS со стороны Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, - "Запуск спутника TDRS-M позволит вывести сеть Space Network на ее расчетную мощность, что, в свою очередь, обеспечит нас возможностями по приему и передаче информации от различных миссий на протяжении следующего десятилетия минимум".