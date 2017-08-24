Создан манипулятор, который переводит слова и текст на язык жестов

24-08-2017, 09:42Группа исследователей из университета Антверпена уже некоторое время занимается созданием универсального робота-переводчика, способного осуществлять перевод произнесенных слов или введенного в компьютер текста на язык жестов, который используют для общения люди с дефектами голосового или слухового аппарата. Данный проект носит название Project Aslan (Antwerp's Sign Language Actuating Node), сейчас в рамках этого проекта была создана рука-манипулятор, а конечной целью проекта является создание двурукого робота с лицом, способным к передаче мимики, который сможет перевести сообщение при помощи максимально полного и сложного вида языка жестов.В его нынешнем виде рука-манипулятор-переводчик связана с компьютером, подключенным к сети. Люди могут при помощи специальной программы передать руке текстовые сообщения, которые она тут же воспроизведет на языке жестов. Сейчас в данной системе используется упрощенная версия языка жестов, в которой каждому символу алфавита соответствует определенный жест.Рука-манипулятор состоит из 25 пластиковых деталей, изготовленных при помощи трехмерного принтера начального уровня, на печать всех компонентов требуется порядка 139 часов работы принтера. В движение манипулятор приводится 16 серводвигателями, которыми управляют три специализированных контроллера. "Верхний" уровень управления ложится на плечи микрокомпьютера популярной серии Arduino."Глухой человек может появиться в зале суда, на каких-нибудь занятиях или в других местах, где будет трудно быстро найти переводчика с языка жестов" - рассказывает Эрвин Смет (Erwin Smet), профессор робототехники университета Антверпена, - "И автоматический переводчик Aslan может стать хорошим видом решения данной проблемы".В настоящее время исследовательская группа уже занимается разработкой более совершенной системой, которая будет способна переводить сложные фразы и выражения, используя комбинацию жестов рук, положения тела и выражения лица. Другими словами, использовать "полный" вариант языка жестов, который употребляют в общении люди с ограниченными возможностями. А для составления специализированного "словаря" полного языка жестов будут использоваться веб-камеры, возможности которых гораздо превосходят возможности специальной перчатки, используемой сейчас для обучения робота.