30 фактов о социально-экономическом развитии ЮКО

Сегодня, 00:20

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в маслихате представил отчет о результатах работы за январь-июль текущего года. Ниже представляем 30 наиболее интересных и важных фактов о социально-экономическом развитии региона.

1. В Южно-Казахстанской области за I полугодие валовой региональный продукт составил 1,4 трлн. тенге, рост достиг 101,5%.

2. За 7 месяцев 2017 года произведено продукции промышленности на сумму 439,1 млрд. тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,3%.

3. В ЮКО в сфере сельского хозяйства произведено продукции на сумму 187,8 млрд. тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 2,7%;

4. В этом году в Южном Казахстане дополнительно создано 297 кооперативов, общее количество кооперативов достигло 539. По сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза. Южно-Казахстанская область занимает первое место по созданию кооперативов.

5. С начала года в ЮКО открыто 2179 малых откормочных площадок, общее количество достигло 11 746 единиц. За это время запущено 621 семейных молочных ферм, что составило 2 661 единиц.

6. Объем посевной площади по сравнению с прошлым годом увеличившись на 27,4 тыс. га, достиг 816,2 тыс. га;

7. В 2017 году в основной капитал привлечено инвестиции на сумму 229,9 млрд. тенге. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 31%, т. е. больше на 50 млрд.тенге. Доля по республике составила 5,7%.

8. В целях привлечения инвестиций, в регионе с начала года проведено 40 деловых встреч с иностранными инвесторами. В результате, достигнуты договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами — строительство завода по производству медицинских препаратов и лекарственных изделий, с Россией — строительство нефтехимического завода по производству топлива стандарта Евро-5, с КНР — строительство заводов по производству биоэтанола и фосфорного удобрения, а также строительство солнечной электростанции, мощностью 200 МВт.

9. В рамках программы «Нурлы жол» в текущем году в области ведется строительство 32 объектов. В результате строительных работ временно созданы 4 460 рабочих мест. За 7 месяцев завершено строительство 2 школ, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 16 (в том числе, 6 аварийных, 10 трехсменных школ), а также за счет финансирования областного бюджета планируется сдать в эксплуатацию 3 школы (2 аварийные, 1 трехсменная), 3 объекта инфраструктуры.

10. По 5 направлению программы «Нрлы жер» ведется строительство 226 жилых домов (10 879 квартир, 737,6 тыс.кв.м.). В этом году будет завершено строительство 115 жилых домов (6 375 квартир, 388,7 тыс.кв.м.), которые сдадут во благо народа. В настоящее время 3 123 из 6 375 семей обеспечены жильем.

11. В Южном Казахстане, которая лидирует в республике по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, в настоящее время количество субъектов МСП достигло 177 709 единиц. Численность занятых в данной сфере составило 331 490 человек, ими произведено продукции на сумму 158,3 млрд.тенге.

12. За семь месяцев текущего года 10 пациентам сделаны операции по трансплантации почек, 3 — трансплантация печени

13. «В рамках акции «Прикрепись к поликлинике — определи свой статус в системе ОСМС!» в поликлиники зарегистрировались 2,8 млн.человек.

14. Количество организаций дошкольного образования достигло 1677. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 95. Показатели обеспечения детскими садами детей в возрасте 36 лет составило — 86,1% (2016 г. — 84,6%);

15. Планируется, что в новом учебном году в школах области будут учиться около 640 тыс. учащихся (2016 г.-611тыс.учащихся), из них 73 тыс. пойдут в первый класс.

16. В ЮКО ведется строительство 79 образовательных объектов.Из них с начала текущего года сданы в эксплуатацию 7 школ, 6 являются новыми школами. Первого сентября будут сданы во благо народа 20 школ, 2-из них будут сданы до конца года (2018 г. — 50 переходящие). Таким образом, в этом году будут решены вопросы 8 аварийных, 12 трехсменных школ.

17. В рамках реализации проекта «Серпін- 2050» молодежь области получает образование в Северной, Восточной, Западно-Казахстанских областях, также в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Атырауских областях, так в высших учебных заведениях 4 698 студента, 929 студента в колледжах.

18. В рамках программы «С дипломом в село» в целях решения проблемы недостатки кадров в текущем году для 966 специалистов выделено 153,8 тысячи тенге, на сегодня 673 молодых специалистов устроились на работу.

19. По проекту «рлеу» обусловленная денежная помощь назначена 14 457 семьям или 83 306 человек на сумму 4,2 млрд. тенге, из 17 406 трудоспособных граждан 15 764&nbp;человек устороены на постоянную работу. По исполнению данного проекта регион занимает І место по республике.

20. На республиканских соревнованиях, чемпионатах мира и Азии, Кубках мира, спорстсменами области завоевано 443 золотых, 421 серебряных и 418 бронзовых медалей.

21. В 2017 году в 10 населенных пунктах, где проживают 12,3 тыс. человек, ведется строительство новых водопроводов.

22. В 2017 году в области ведется газоснабжение 72 населенных пунктов. По сравнению с прошлым годом объем работ увеличился в 3 раза. До конца года, 50 населенных пунктов или 80 тысяч человек будут обеспечены газом.

23. На дорогах областного и районного значения, протяженностью 801,8 км проделаны строительно-ремонтные работы, до конца года будет введено в эксплуатацию 115,4 км дороги.

24. В рамках реализации 6 направлений модернизации общественного сознания программы «Рухани жаыру», в области проведено 428 разноплановых мероприятий и реализовано 95 проектов.

25. В результате достигнутого соглашения со стороны Республики Узбекистан по отводу трансграничной реки Угам, 700 тыс. человек будут обеспечены качественной питьевой водой.

26. Закрытый с 2006 года автомобильная дорога международного значения в направлении «Ташкент — Термез» и пункт пропуска «Сырдария».

27. В Южно-Казахстанской области взяты на учет 1281 памятников историко-культурного значения.

28. По карте индустриализации в области с начала года запущены 3 проекта. общей стоимостью 1,7 млрд. тенге.До конца года планируется реализовать 14 проектов.

29. В 2017 году через Центр облуживания предпринимателей «Ontustik» получили поддержку 11,3 тыс. предпринимателей

30. В целях поддержки предпринимательства через Региональный инвестиционный центр «Онтустик» профинансировано 1 963 проекта под 7% годовых.