Новости / Государство

Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля

Сегодня, 00:36
Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля


Американская корпорация Apple отказалась от идеи создания модели беспилотного автомобиля, вместо этого специалисты компании продолжат работу над базовыми технологиями для автономных машин, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.


Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля

Во что вкладывает Apple свои деньги

Источники газеты рассказали, что решение свернуть проект было принято из-за того, что Apple не смогла выработать концепцию автомобиля.
Также члены команды, которые работали над проектом, жаловались на нереалистичные сроки, сообщает RNS.
Таким образом, руководство не смогло прийти к общему мнению насчет того, стоит ли сделать автомобиль полуавтономным или полностью автономным, пишет издание.

По данным газеты, вместо разработки автономной машины Apple будет работать над проектом PAIL — системой автономной беспилотной перевозки.

  • Просмотров: 103
Похожие материалы
  • Apple инвестирует $1 млрд в производство в США Apple инвестирует $1 млрд в производство в США
  • Apple отказалась от выпуска беспроводных роутеров Apple отказалась от выпуска беспроводных роутеров
  • Уволены десятки разработчиков автомобиля Apple Уволены десятки разработчиков автомобиля Apple
  • Apple планирует выпустить на Тайване бонды на $1 млрд Apple планирует выпустить на Тайване бонды на $1 млрд
  • Бывший вице-президент Tesla по автомобилям перешел в Apple Бывший вице-президент Tesla по автомобилям перешел в Apple
    • Отзывы читателей
    Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию о грабителях Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию о грабителях Государство Сегодня, 00:38
    Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля Государство Сегодня, 00:36
    Brexit остановит рост цен на жилье в Лондоне Brexit остановит рост цен на жилье в Лондоне Государство Сегодня, 00:33
    Ryanair хочет купить Air Berlin Ryanair хочет купить Air Berlin Государство Сегодня, 00:21
    30 фактов о социально-экономическом развитии ЮКО 30 фактов о социально-экономическом развитии ЮКО Государство Сегодня, 00:20
    Астрономы наблюдают за слиянием двух белых карликов в одну экзотическую звезду Астрономы наблюдают за слиянием двух белых карликов в одну экзотическую звезду KnowHow 23-08-2017, 08:37
    Малые базовые станции - перспективная технология реализации 5G-сетей будущего поколения Малые базовые станции - перспективная технология реализации 5G-сетей будущего поколения KnowHow 23-08-2017, 08:36
    Google представила Android Oreo Google представила Android Oreo Государство 23-08-2017, 00:40
    Hyundai может поменять структуру собственности Hyundai может поменять структуру собственности Государство 23-08-2017, 00:34
    QAZAQ AIR открыла новый маршрут QAZAQ AIR открыла новый маршрут Государство 23-08-2017, 00:24
    Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года Государство 23-08-2017, 00:12
    Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей Государство 23-08-2017, 00:11
    В конкурсе Lunar XPrize появились дополнительные призы В конкурсе Lunar XPrize появились дополнительные призы KnowHow 22-08-2017, 08:35
    За Полярным кругом будет построен самый большой датацентр в мире За Полярным кругом будет построен самый большой датацентр в мире KnowHow 22-08-2017, 08:34
    Компания Siemens готовится к запуску первого участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии Компания Siemens готовится к запуску первого участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии KnowHow 22-08-2017, 08:34
    Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих Машины-монстры: Грузовой автомобиль-робот, предназначенный для принятия на себя ударов и защиты дорожных рабочих KnowHow 21-08-2017, 08:35
    Florence - самый большой астероид, который сблизится с Землей в ближайшее время Florence - самый большой астероид, который сблизится с Землей в ближайшее время KnowHow 21-08-2017, 08:35
    Арендаторы мигрируют из торговых центров Арендаторы мигрируют из торговых центров Государство 21-08-2017, 00:28
    Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом Государство 21-08-2017, 00:24
    Алик Шпекбаев не исключил сговор должников с судоисполнителями Алик Шпекбаев не исключил сговор должников с судоисполнителями Государство 21-08-2017, 00:23