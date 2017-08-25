Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля

Сегодня, 00:36

Американская корпорация Apple отказалась от идеи создания модели беспилотного автомобиля, вместо этого специалисты компании продолжат работу над базовыми технологиями для автономных машин, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.



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Источники газеты рассказали, что решение свернуть проект было принято из-за того, что Apple не смогла выработать концепцию автомобиля.

Также члены команды, которые работали над проектом, жаловались на нереалистичные сроки, сообщает RNS.

Таким образом, руководство не смогло прийти к общему мнению насчет того, стоит ли сделать автомобиль полуавтономным или полностью автономным, пишет издание.

По данным газеты, вместо разработки автономной машины Apple будет работать над проектом PAIL — системой автономной беспилотной перевозки.