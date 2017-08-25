Brexit остановит рост цен на жилье в Лондоне

Сегодня, 00:33

У экономистов есть плохие и хорошие новости для продавцов жилья в Лондоне: цены, вероятно, останутся на прежнем уровне в течение нескольких лет из-за Brexit и шаткого положения экономики, но серьезный крах по-прежнему выглядит маловероятным, пишет Bloomberg.



Десять из 14 экономистов, опрошенных Bloomberg News, указали на политическую и экономическую неопределенность как на причины того, что цены застряли на прежнем уровне. Семь экспертов сказали, что это результат налоговых изменений для домовладельцев. Только шесть респондентов объяснили замедление проблемами доступности на рынке, где цены почти удвоились с 2009 года, пишет vestifinance.ru.

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Цена предложения на рынке жилья в столице Великобритании в августе выросла на 1,6% в годовом выражении, сообщила Rightmove Plc. Хотя показатель выше июльских темпов роста, он значительно ниже пикового значения 2014 года, составлявшего более 20%, и лишь во второй раз в этом году темпы роста в годовом выражении превысили 1%. Pricewaterhouse Coopers LLP прогнозирует, что рост цен продолжит замедляться в 2018 и 2019 годах.

Голосование о выходе из Европейского союза стало «поворотным моментом» для рынка жилья в Лондоне, считает экономист Pantheon Macroeconomics Ltd. Сэмюэль Томбс. Влияние Brexit на экономику и неопределенность относительно того, сколько работников покинет финансовый район, будут оказывать давление на рынок до завершения переговоров о выходе из ЕС.

«Речь идет не только о том, сколько рабочих мест в сфере финансовых услуг будет перенесено (из Лондона. — Ред.), это касается и связанных с ними профессий, например в сфере юридических услуг. Мы ожидаем, что стоимость жилья в Великобритании вырастет на 1,5% в 2017 году, но Лондон будет отставать по темпам роста, — сказал Томбс. — Это не будет катастрофой, которую некоторые предсказывали, и мы ожидаем, что стоимость жилья в Лондоне останется стабильной, но не упадет в следующем году».

«Рынок останется в таком состоянии, пока мы не получим ясность относительно того, какого Brexit добьется Великобритания, — добавил он. — Это не произойдет в ближайшее время, поскольку в интересах ЕС затягивать переговоры. Понятно, что Brexit отрицательно влияет на экономику Великобритании… Ясности не будет до марта 2019 года, а до этого времени рынок жилья будет продолжать испытывать трудности, и основной удар придется на лондонский рынок».

Как отмечает старший экономист Schroders Plc Азад Зангана, рынок жилья перенес первый удар 18 месяцев назад, когда была повышена госпошлина для домовладельцев и владельцев вторых домов. В последнее время «большие опасения» вызывает Brexit и то, как будут проходить переговоры о выходе из ЕС. «Тем не менее строящихся домов недостаточно, чтобы поспевать за спросом со стороны покупателей, приобретающих жилье впервые, поэтому цены не упадут», — считает эксперт.

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«Последние данные показывают, что на рынке жилья в Лондоне может произойти коррекция, как и в других глобальных городах Европы (где восстановление экономики на два-три года отстает от Великобритании), что создает лучшие инвестиционные возможности, — полагает старший экономист Berenberg в Лондоне Каллум Пикеринг. — Но это не момент Lehman для лондонского рынка недвижимости. При условии, что Великобритания не получит „жесткий“ Brexit и экономика останется в форме, мы не ожидаем огромного падения цен».

Главный экономист и основатель Heteronomics Филипп Раш также отметил, что «сложная» политическая обстановка в связи с Brexit и увеличение государственной пошлины могут оказать дальнейшее давление на стоимость жилья. «Я не думаю, что нынешние обстоятельства будут достаточными для существенной коррекции, но они приведут к дальнейшему отставанию роста цен (в Лондоне. — Ред.) по сравнению с остальной частью страны».

Главный экономист Investec Securities в Лондоне Филипп Шоу сказал, что более высокая инфляция препятствует внутреннему спросу, а результаты июньских выборов заставили инвесторов насторожиться. «Мы еще не знаем масштабов финансовой миграции из лондонского Сити в другие районы ЕС, но это еще один фактор, который снизит спрос на жилье в Лондоне», — добавил он.

В связи с этим Шоу ожидает низкого однозначного роста цен на жилье в Великобритании и еще более низких темпов роста цен в Лондоне, до тех пор пока не появится больше ясности в отношении результатов переговоров о Brexit.