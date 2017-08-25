FreemoVR - система виртуальной реальности, предназначенная для лабораторных животных

Вчера, 08:46Ученые из Венского биоцентра, Австрия, закончили разработку системы виртуальной реальности, предназначенной для … лабораторных подопытных животных. Помещенные в виртуальную реальность рыбки-зебры "сражались" с инопланетянами из игры "Space Invaders", виртуальная высота вызывала настоящий испуг у подопытных грызунов, а мушки-дрозофилы огибали виртуальные препятствия, как настоящие. Все это делалось с целью исследований работы участков головного мозга, отвечающих за реакцию на изменения окружающей среды во время движения. А собранные в ходе экспериментов данные помогут ученым лучше понять работу головного мозга человека и структуру специализированной генной информации, закодированной в ДНК нервных клеток.В системе виртуальной реальности FreemoVR используется проекция изображения с нескольких экранов компьютеров, что позволяет воссоздать фотореалистичную виртуальную окружающую среду. Движение погруженных в виртуальную реальность животных контролируется при помощи 10 высокоскоростных камер, а на изменения виртуальной среды, зависящие от движений животного, требуется всего несколько миллисекунд.Первыми подопытными живыми существами, которые были погружены в виртуальную реальность, стали мушки-дрозофилы и рыбки-зебры. В виртуальной среде ученые расположили вертикальные столбы, кольца, клетки шахматной доски, виртуальные растения и даже "рой" инопланетян из старой компьютерной игры "Space Invaders". Также в виртуальной среде были созданы "телепорты", прохождение через которые приводило к резкой смене окружающей обстановки, создавая иллюзию "телепортации" животного в другое место.Самым интересным является то, что все подопытные животные сочли виртуальную окружающую среду за реальность. Дрозофилы облетали вертикальные столбы так же, как они облетают препятствия в реальности, а грызуны испытывали неподдельный испуг, когда система создавала иллюзию их подъема на некоторую высоту. Так же животные реагировали на появление подобных им виртуальных животных. Рыбка-зебра стремилась присоединиться к стайке виртуальных рыбок, а когда на экране системы появились "инопланетяне", то рыбка переместилась в центр сферического аквариума.В своих будущих исследованиях ученые планируют изучить реакцию животных на появление виртуальных животных такого же вида. При этом, качество "аватара" виртуального животного будет изменяться от карикатурно нарисованного до фотореалистичного, что позволит ученым определить важность точного визуального соответствия образа с реакцией на него животного. Помимо этого ученые будут запускать в виртуальную среду животных, у которых искусственным путем будет заблокирована работа определенных участков мозга, это позволит ученым более точно определить, какие именно нервные цепи отвечают за определенные реакции и особенности поведения.