Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию о грабителях

Сегодня, 00:38

Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших разбойное нападение на отделение банка в городе Талгаре. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

Те, у кого есть информация о талгарских грабителях, могут обратиться в Службу безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34.

Пока о сумме ущерба не сообщается. Но в банке подчеркнули, что озвученные в некоторых СМИ данные о похищенных 60 миллионах тенге недостоверные.

В Алматинской области ограбили филиал Kaspi Bank

Как сообщалось, 22 августа текущего года в Талгаре неизвестные совершили разбойное нападение на филиал банка. Грабителей было двое, они проникли в помещение через крышу.

«Клиенты в отделении в этот момент отсутствовали. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы… Сумма ущерба уточняется», — сообщили в пресс-службе Kaspi Bank.