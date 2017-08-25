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Компания Samsung готовится к выпуску микросхем V-NAND флэш-памяти самой большой емкости на сегодняшний день

Вчера, 08:47
Компания Samsung готовится к выпуску микросхем V-NAND флэш-памяти самой большой емкости на сегодняшний день


На конференции Flash Memory Summit, проходившей недавно в Калифорнии и посвященной разным вопросам, связанным с флэш-памятью, компания Samsung представила вниманию общественности новую технологию флэш-памяти с трехмерным размещением ячеек (V-NAND). Помимо самой технологии представители Samsung продемонстрировали опытные чипы V-NAND памяти, емкостью в 1 терабит, и несколько типов твердотельных SSD-накопителей на основе этих чипов.

Согласно имеющейся информации массовое производство терабитных чипов V-NAND флэш-памяти начнется уже в следующем году. Помимо самих чипов компания Samsung разработала высокопроизводительный универсальный контроллер памяти, который способен объединить в один массив, емкостью в 2 терабайта, 16 терабитных чипов. Для справки, емкости такого массива достаточно для хранения до 70 высококачественных двухчасовых фильмов

Параллельно с началом выпуска терабитных чипов V-NAND флэш-памяти, компания Samsung начнет производство 16-терабитных твердотельных накопителей NGSFF SSD. Размеры этих накопителей будут равны 30.5 x 110 x 4.38 мм и они ориентированы на применение в стоечных серверах форм-фактора 1U.

Компания Samsung готовится к выпуску микросхем V-NAND флэш-памяти самой большой емкости на сегодняшний день


О "серверном" назначении накопителей NGSFF SSD говорит то, что они имеют рекордную плотность хранения информации и обеспечивают высокое быстродействие, измеряемое в количестве операций ввода-вывода в секунду (IOPS, input/output operations per second). Замена накопителями NGSFF SSD накопителей предыдущего поколения M.2 позволит увеличить информационную емкость системы хранения каждого сервера минимум в четыре раза.

Для демонстрации преимуществ новых накопителей NGSFF SSD компания Samsung продемонстрировала сервер типоразмера 1U, хранилище которого состоит из 36 накопителей NGSFF SSD и его емкость составляет 576 TB. Такая система может справиться с нагрузкой в 10 миллионов операций ввода-вывода в секунду, что в три раза больше нагрузки, которую способен выдержать сервер, оборудованный стандартными 2.5-дюймовыми SSD-дисками аналогичной суммарной емкости.
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