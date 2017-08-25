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Компания SpaceX представила свой вариант футуристического космического скафандра

Вчера, 08:47
Компания SpaceX представила свой вариант футуристического космического скафандра


Небезызвестная американская космическая компания SpaceX уже достаточно хорошо "отточила" все используемые ей технологии, о чем говорит череда успешных запусков ракет-носителей Falcon 9 и миссий по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) космическими кораблями Dragon. Теперь же компания, основателем и руководителем которой является Элон Маск, готовится сделать следующий шаг. И этим шагом станет отправка в космос людей на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon. В рамках подготовки к этому событию, которое произойдет в следующем году, компания SpaceX разрабатывает космический скафандр для астронавтов и на днях на своей страничке в Instagram Элон Маск опубликовал первое фото космического скафандра, который словно сошел с экрана какого-нибудь научно-фантастического фильма.

По внешнему виду новый скафандр очень сильно отличается как от скафандра Extravehicular Mobility Unit, привычного всем белого скафандра, в котором астронавты НАСА совершают выходы в открытый космос, так и от скафандра Advanced Crew Escape Suit, оранжевого скафандра, в который астронавты одеваются во время запуска и спуска на Землю.

Скафандр SpaceX выглядит гораздо более эстетичнее своих "собратьев". И, со слов Элона Маска, самой тяжелой технической задачей было сохранение эстетичности с одновременным сохранением функциональности скафандра. "Достаточно легко разработать и изготовить максимально функциональный скафандр, который будет выглядеть уродливо. Так же просто создать и удивительно выглядящий скафандр, который не будет обеспечивать должной защиты от различных космических факторов" - пишет Элон Маск, - "Но создание фантастически выглядящего скафандра, функциональность которого находится на должном уровне, является сложнейшей задачей, которую удалось решить нашим специалистам".

Согласно имеющейся информации, скафандр компании SpaceX - это не просто картинки на экране компьютера, подготовленные при помощи специальной программы. Опытные образцы таких скафандров уже прошли ряд тестов в условиях глубокого вакуума. И, вполне вероятно, что когда компания SpaceX соберется провести первый в своей истории пилотируемый запуск, участвующие в нем астронавты будут одеты в новые скафандры, конструкция которых получит лишь незначительные изменения, никак не отражающиеся на их внешнем виде.
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