Ryanair хочет купить Air Berlin

Сегодня, 00:21

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair строит грандиозные планы на будущее. Авиакомпания заинтересована в том, чтобы принять участие в тендере на покупку недавно объявившей себя банкротом немецкой Air Berlin, пишет vestifinance.ru.



По сообщению главного исполнительного директора Ryanair Майкла О’Лири, пока еще компания не приняла окончательного решения по этому вопросу. Для начала авиаперевозчик хочет получить доступ к финансовой отчетности Air Berlin. Ryanair интересует, в частности, информация по лизинговым, трудовым соглашениям немецкой авиакомпании, а также по условиям договоров с аэропортами. Это нужно для того, чтобы определить масштабы необходимой реструктуризации.

Ранее руководство Ryanair обвинило Air Berlin и власти Германии в сговоре. Ирландский бюджетный авиаперевозчик направил в европейское антимонопольное ведомство жалобу на действия немецкого правительства. В ирландской авиакомпании уверены, что существует сговор между обанкротившейся Air Berlin и властями ФРГ. Минэкономики Германии опровергло эти обвинения.

Air Berlin просит помощи у государства

Немецкое правительство решило предоставить Air Berlin кредит под госгарантии на сумму 150 млн евро. Таким образом, авиаперевозчик сможет спокойно продолжать полеты в течение трех месяцев. В Ryanair считают, что это было сделано с одной целью — избавить Air Berlin от долгов перед передачей авиаконцерну Lufthansa.

В середине августа Air Berlin запустил процедуру банкротства. Немецкое правительство, Lufthansa и другие партнеры авиакомпании решили, что такое решение идеально для проведения реструктуризации бизнеса.

Помимо покупки доли в Air Berlin, руководство Ryanair интересует также разорившийся итальянский авиаперевозчик Alitalia. Руководство крупнейшей итальянской авиакомпании приняло решение начать процедуру банкротства в начале мая, после того как сотрудники Alitalia отказались одобрить план реструктуризации.

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири сделал также прогноз по развитию авиаотрасли в ближайшем будущем. По его мнению, через пять лет в Европе останется четыре или пять авиационных групп. Среди них — Ryanair, Lufthansa, Air France-KLM, British Airways и, возможно, easyJet.