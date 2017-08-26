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Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения

26-08-2017, 09:54
Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения


Ученые-астрофизики и астрономы старались использовать с максимальной эффективностью солнечное затмение, которое наблюдалось на территории Северной Америки в понедельник. К сожалению, это последнее естественное солнечное затмение, которое было вызвано определенным положением Солнца и Луны относительно Земли, длилось всего 160 секунд, за которые ученым надо было сделать массу снимков и измерений параметров солнечной короны. Но в не таком далеком будущем Европейским космическим агентством (ЕКА) в космос будет отправлена пара искусственных спутников Proba-3, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения, длящиеся до шести часов за один раз.

Корона Солнца, его атмосфера, является предметом повышенного интереса со стороны ученых из-за того, что она представляет собой источник солнечного ветра, определяющего "космическую погоду" во всей Солнечной системе. Температура материи короны Солнца намного выше температуры материи на поверхности Солнца, которая составляет порядка 5500 градусов Цельсия. В некоторые моменты, предшествующие солнечным вспышкам, температура материи короны может подниматься до миллионов градусов. Нерегулярные извержения масс корональной материи могут задеть и нанести ущерб не только космическим аппаратам на околоземной орбите, но и объектам инфраструктуры на поверхности Земли.

Ученые имеют возможность наблюдать за процессами, происходящими в короне Солнца, при помощи прибора под названием коронограф. Коронограф, по сути, представляет собой телескоп с непрозрачным диском соответствующего размера, который блокирует прямой солнечный свет. Коронографы используются как на Земле, так и в космосе, к примеру, в солнечной обсерватории SOHO. Однако, нормальной работе традиционного коронографа мешает свет, рассеянный на кромке блокирующего диска за счет явления интерференции света. И этого влияния, которое является источником помех, можно избежать, увеличив расстояние между блокирующим диском и камерой, т.е. увеличив общую длину устройства.

Два спутника Proba-3 представляют собой один большой коронограф, длиной 150 метров. На одном из спутников установлена камера, а корпус второго является блокирующим диском. Оба спутника синхронно движутся по 19.6-часовой околоземной орбите, корректируя положение относительно друг друга так, чтобы верхний спутник постоянно блокировал прямой солнечный свет, направленный на камеру второго спутника.

Четкая синхронизация движения пары спутников Proba-3 позволит сделать снимки в диапазоне видимого и ультрафиолетового света области короны Солнца, максимально близкой к его поверхности. Синхронизация движения спутников будет производиться в автоматическом режиме при помощи ряда инновационных технологий, в которых используются самые современные виды датчиков и интеллектуальное программное обеспечение.

В настоящее время реализация проекта Proba-3 продвигается строго намеченным планам. Исследователи уже создали некоторые блоки будущего космического коронографа, которые успешно прошли ряд структурных и тепловых тестов. А первые наземные критические испытания системы в целом, которые будут проводиться в условиях, приближенных к реальным, начнутся осенью этого года.
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