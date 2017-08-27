Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности

Сегодня, 00:29

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о реализуемой в городе программе «Город без заборов». Аким подчеркнул, что заборы не спасут от преступности, передает Sputnik Казахстан.

Выступая на августовском совещании работников образования аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что именно на формирование открытой городской среды нацелена программа «Город без заборов», признав, что очень много по этому вопросу споров.

«Надо понимать, что заборы не спасают от преступности. В век современных технологий эту задачу эффективно решают видеонаблюдение, освещение и, конечно же, эффективная работа правоохранительных органов», — отметил аким.

По его мнению, заборы — это стремление отгородиться, соответственно, это анахронизм мышления, старые стереотипы и привычки.

«Даже историки пишут, почитайте, про город Верный, историю других стран. Еще в девятнадцатом веке заборы в городе ставила знать, чтобы, отгородившись от простолюдинов, проводить свой досуг. Заборы были элементом социальной сегрегации, может поэтому в тех же Соединенных Штатах Америки даже частные дома никогда не обносятся высокими заборами», — пояснил он.

Также он отметил, что психологи подтверждают, что открытость формирует доброжелательность. По его словам, заборы останутся на режимных объектах детских садах, школах.