Apple построит дата-центры в Айове

Сегодня, 00:33

Apple построит в Айове два центра хранения данных в обмен на освобождение от уплаты налогов в местный бюджет и бюджет штата на 208 млн долларов. Как сообщает Bloomberg, такую договоренность 24 августа одобрило ведомство, отвечающее за развитие экономики штата, сообщает издание vedomosti.ru.



Проект строительства дата-центров оценивается в 1,4 млрд долларов. За счет строительства Apple обещает создать не менее 50 новых рабочих мест. Также компания согласилась выкупить под дата-центры 2000 акров земли (668,9 га) в Де-Мойне.

Гендиректор Apple Тим Кук пообещал вложить 100 млн долларов в недавно созданный в Де-Мойне фонд на развитие местной инфраструктуры. Эти средства пойдут на благоустройство улиц и парков, на обустройство библиотек и детской спортивной площадки.

Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля

Экономист из Университета штата Айова Дэвид Свенсон считает ошибочным и несправедливым предоставление налоговых льгот столь богатой компании. По его словам, это просто «чистая потеря бюджета», бесплатная раздача призов, такое имеет смысл только с точки зрения политики.

На мероприятии с участием губернатора Айовы Ким Рейнолдс Кук похвалил штат за систему энергоснабжения с возобновляемыми источниками «мирового класса», а также за сложившуюся в штате культуру разработки и использования программного обеспечения в сферах от образовательной до развлекательной.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал американские IT-компании за то, что они налаживают производство за границей, и призвал их перебираться в Штаты.