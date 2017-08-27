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L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро

Сегодня, 00:11
L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро


Французский косметический концерн L’Oreal закроет производственный центр в Рио-де-Жанейро на фоне кризиса бразильской экономики, а также из-за низкого уровня безопасности в одноименном штате, передает бразильское информагентство Agencia O Globo.


L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро

L’Oreal продала The Body Shop за 1 млрд евро


Решение принято вследствие «неблагоприятного экономического контекста» в стране, приводит издание заявление представителей компании, пишет https://rns.online

По мнению опрошенных агентством экспертов из AGR Consultores, на решение о закрытии завода могло повлиять также и его месторасположение в районе с высоким уровнем преступности.

Завод, основанный в 1969 году, будет закрыт к концу 2018 года. Производство будет перенесено на другой завод L’Oreal — в Сан-Паулу.

По итогам первого полугодия 2017 года выручка компании составила 13,4 млрд евро, что на 4% выше, чем годом ранее. Продажи в странах Латинской Америки за это время выросли на 14% — до 985 млн евро.

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