Volkswagen и Fiat планируют объединиться

Сегодня, 00:32

Volkswagen и Fiat Chrysler Automobiles провели переговоры по поводу совместного производства легкого внедорожника, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет RNS.



По их словам, переговоры находятся на ранней стадии. Подобное сотрудничество может включать в себя производство будущих версий Volkswagen Caddy и пикапа Volkswagen Amarok.

Китайская компания может купить Jeep

В прошлом году FCA представила пикап Fullback в Европе и Чили. Модель является конкурентом Volkswagen Amarok и Ford Ranger. На данный момент Volkswagen хочет обновить свой пикап на фоне сотрудничества Daimler и Nissan. Сотрудничество с Volkswagen позволит FCA получить доступ к технологиям.

Переговоры проходят на фоне интереса китайского автопроизводителя Great Wall к покупке бренда Jeep, который принадлежит FCA. Как Great Wall, так и FCA заявили о том, что никаких предложений сделано не было.