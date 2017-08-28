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Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна

28-08-2017, 08:33
Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна


В настоящее время на плечи беспилотных летательных аппаратов возложено выполнение множества различных задач здесь на Земле и лишь вопросом времени является отправка специализированных летательных аппаратов на другие планеты Солнечной системы, по крайней мере те, которые имеют подходящую для полетов атмосферу. Одним из таких аппаратов может стать беспилотник Dragonfly, разработанный специалистами Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса. Этот аппарат, снабжаемый энергией радиоизотопным термоэлектрическим генератором (РИТЭГ), сможет в будущем выполнить ряд исследовательских миссий на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна.

Проект Dragonfly является одним из двенадцати, рассматриваемых руководством НАСА с целью предоставления дальнейшего финансирования в рамках программы New Frontiers. Эта программа, реализация которой была начата в 2002 году, представляет собой своего рода конкурс, победители которого получают от НАСА финансирование на реализацию предоставленных ими проектов. Первой такой реализованной и чрезвычайно удачной миссией программы New Frontiers стала миссия New Horizons, исследовательский космический аппарат которой достиг своей главной цели, Плутона, в 2015 году. Второй миссией программы стала миссия Juno, нацеленная на изучение Юпитера, а третьей - миссия OSIRIS-Rex, аппарат которой в 2018 году доберется до одного из астероидов, а в 2023 году вернет на Землю собранные там образцы.

В прошлом году руководство НАСА объявило о начале конкурса для четвертой миссии в рамках программы New Frontiers, предложив ученым несколько категорий, включая сбор образцов материала кометы и изучение поверхности Венеры. Группа из университета Джонса Хопкинса сосредоточилась на самой "широкой" из предложенных категорий, на изучении Титана и Энцелада, спутников Сатурна. Низкая гравитация, плотная и относительно спокойная атмосфера Титана делают этот спутник идеальной целью для миссии, использующей летательные аппараты.

Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна


Толстая атмосфера Титана делает неэффективными любые технологии превращения солнечной энергии в электрическую. Поэтому базовым источником энергии этой миссии станет РИТЭГ Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG), в чем-то подобный генератору, установленному на марсоходе Curiosity. В течение ночи этот генератор сможет зарядить до упора аккумуляторные батареи беспилотника, что позволит летательному аппарату совершить в течение дня один или несколько вылетов, суммарной длительностью до одного часа.

Мобильность беспилотника Dragonfly позволит собрать достаточно разнообразные образцы и произвести все возможные измерения. За время одного часового полета аппарат сможет преодолеть расстояние от 10 до 20 километров. Т.е. за один полет беспилотник сможет преодолеть дистанцию, большую, чем удалось преодолеть марсоходу Curiosity за четыре года пребывания на Марсе. А за всю свою двухлетнюю миссию беспилотник сможет исследовать достаточно большой участок поверхности Титана.

И в заключение следует отметить, что руководство НАСА будет рассматривать предложенные варианты миссий до конца 2017 года, после чего будет объявлено о победителях, которые получат финансирование от агентства. А к середине 2019 года будет произведен выбор заключительной миссии, запуск которой запланирован ориентировочно на 2025 год.
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