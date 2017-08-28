Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд

28-08-2017, 08:34Новый мировой рекорд, удостоившийся почетного места в Книге мировых рекордов Гиннеса, был установлен недавно в Китае, когда 1069 одинаковых роботов синхронно исполнили танец. Этот случай является третьим за 12 месяцев, когда был установлен новый мировой рекорд в категории "самое большое количество одновременно танцующих роботов".В этом шоу были использованы роботы модели Dobi, высотой 47 сантиметров и выпускаемые китайской компанией WL Intelligent Technology. Управление роботом осуществляется при помощи специализированного приложения, а большое количество степеней свободы и высокая подвижность делают из таких роботов прекрасных танцоров.Как уже упоминалось выше, за последние 12 месяцев рекорд категории "самое большое количество одновременно танцующих роботов" был побит несколько раз. В апреле 2016 года обладателем этого рекорда стала компания UBTECH Robotics, 540 роботов которой синхронно исполнили танец-джайв.Спустя несколько месяцев этот рекорд был побит компанией Ever Win Company, которая выпустила на "поле" уже 1007 роботов-танцоров. Этот случай приобрел широкую известность благодаря тому, что все эти роботы управлялись всего с одного смартфона.И недавно компания WL Intelligent Technology установила новый рекорд. К сожалению несколько роботов упало во время выполнения танца, и их участие не было засчитано.