Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю

Сегодня, 00:35

В Кербулакском районе Алматинской области выращивают техническую коноплю, в которой не содержатся наркотические средства, сообщает 24.kz.http://www.taldyk.info По словам специалистов, волокна нужны в текстильной, автомобильной и компьютерной промышленности. Сырье будет поставляться только на экспорт.

Посевы конопли составляют 600 гектаров. В качестве эксперимента ее сажали в пяти областях республики, но лучше всего они прижились в Кербулакском районе. Волокна промышленной конопли давно и прочно вошли в производство крупных автоконцернов Европы и Америки. Из нее выпускают текстиль, сверхпрочные канаты, а также композитные материалы.

«Мы ориентированы только на экспорт, мы должны выходить с товаром, который будет востребован на внешних рынках, то есть мы должны показать, что в Казахстане выращивают, и сразу оно должно производиться где-то в Европе, в Северной Америке», — говорит генеральный директор компании Максим Скрынник.

Также аграрии Алматинской области выращивают картофель на чипсы. В последние годы с реализацией корнеплода обычных сортов были проблемы. В процессе эксперимента решили заняться разведением картофеля для чипсов. Сейчас он растет на площади почти в 100 гектаров.



Кроме того, на регион приходится 95% всех посевов сои и кукурузы в республике. Половина продукции технических культур экспортируется в страны Азии и Европы. Развивается и садоводство.

«Наша область имеет возможность реализовать продукцию за рубеж, это овощи и фрукты. В прошлом году в Панфиловском районе на площади в 1 тысяча гектаров разместили яблоки, вишни, черешня, груши, в ближайшие годы эта компания будет свободно поставлять не только на наши рынки, но и за рубеж», — отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области Коюмчан Омаров.