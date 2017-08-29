Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции

Сегодня, 00:32

В Уральске готовят к запуску пять новых авиасообщений, три из которых — международные. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов на очередной отчетной сессии в областном маслихате, пишет портал uralskweek.kz.



«В 2018 году планируется запустить внутренние рейсы в Шымкент и Актобе, а также три прямых международных авиасообщения в Амстердам, Стамбул и Тегеран. В планах увеличить пассажиропоток со 190 тыс. до 300 тыс. пассажиров в год, а также запустить грузовые авиарейсы, работающие на импорт и экспорт. Открытое небо — открытые инвестиции», — заявил аким.

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Ключевой вопрос с ремонтом уральского аэропорта будет решен при помощи компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», которая в рамках своих социальных обязательств будет осуществлять ремонт терминала.

«Частный аэропорт будет передан на баланс СПК „Орал“, договорённость достигнута, документы на выходе», — заявил аким Алтай Кульгинов.

Напомним, что в настоящее время в Уральске уже запущены новые рейсы в Атырау и Актау, а также прямые международные сообщения в Москву и Франкфурт.