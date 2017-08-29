Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы

Вчера, 08:36Нашим читателям уже не один раз доводилось сталкиваться с весьма необычными идеями футуристических транспортных средств и систем, предназначенных для решения проблем с трафиком в больших городах. Автобусы, двигающиеся над проезжей частью, летающие автомобили, транспортные средства на магнитной подушке и т.п. Но идея, которую предлагает дизайнерская компания Dahir Insaat, не похожа ни на что, с чем нам доводилось сталкиваться ранее.В основе идеи, которая изложена на приведенных здесь снимках и видео, лежат большие и необычные транспортные средства, опирающиеся всего на пару колес и двигающиеся выше потока обычного транспорта. Как можно догадаться из названия, в стабильном положении эти транспортные средства удерживаются за счет огромных гироскопов, разогнанных до высокой скорости."Ноги" таких "гироскопических" транспортных средств, размеры салона которых сопоставимы с размером не самой маленькой квартиры, могут удлиняться или укорачиваться, что позволяет транспорту двигаться на определенном уровне и разминаться с подобными транспортными средствами, движущимися навстречу.Салоны некоторых "гироскопических" транспортных средств основаны на "самолетном" принципе и позволяют перевозить большое количество пассажиров за один раз. Другие же транспортные средства имеют просторные салоны, оборудованные как роскошные квартиры, что позволяет пассажирам перемещаться с максимальным уровнем комфорта. Помимо перевозки пассажиров "гироскопические" транспортные средства могут выступать в роли подвижных залов, салонов и т.п.Свою выгоду от использования гироскопического транспорта могут поиметь и различные экстренные службы, скорая помощь и пожарные, к примеру. Такие специализированные транспортные средства не будут терять ни одной драгоценной секунды, передвигаясь к месту происшествия, а перевозимые ими беспилотные аппараты позволят быстро ликвидировать пожары, спасти выживших и сделать другую полезную для людей работу.У Дахира Семенова (Dahir Semenov), основателя и руководителя компании Dahir Insaat, имеется уже целый ряд фантастических и футуристических идей, начиная от подземных систем доставки и заканчивая "летающей" монорельсовой дорогой. В этом контексте идея гироскопического транспорта выглядит не такой уж и сумасшедшей.Сейчас можно найти миллион причин, почему идея такого "гироскопического" транспорта не будет работать при нынешнем уровне технологического развития человечества. Но в нашем мире существуют множество примеров успешной реализации технологий, которые на момент их изобретения считались попросту невозможными.