Новости / KnowHow

Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы

Вчера, 08:36
Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы


Нашим читателям уже не один раз доводилось сталкиваться с весьма необычными идеями футуристических транспортных средств и систем, предназначенных для решения проблем с трафиком в больших городах. Автобусы, двигающиеся над проезжей частью, летающие автомобили, транспортные средства на магнитной подушке и т.п. Но идея, которую предлагает дизайнерская компания Dahir Insaat, не похожа ни на что, с чем нам доводилось сталкиваться ранее.

В основе идеи, которая изложена на приведенных здесь снимках и видео, лежат большие и необычные транспортные средства, опирающиеся всего на пару колес и двигающиеся выше потока обычного транспорта. Как можно догадаться из названия, в стабильном положении эти транспортные средства удерживаются за счет огромных гироскопов, разогнанных до высокой скорости.

Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы


"Ноги" таких "гироскопических" транспортных средств, размеры салона которых сопоставимы с размером не самой маленькой квартиры, могут удлиняться или укорачиваться, что позволяет транспорту двигаться на определенном уровне и разминаться с подобными транспортными средствами, движущимися навстречу.

Салоны некоторых "гироскопических" транспортных средств основаны на "самолетном" принципе и позволяют перевозить большое количество пассажиров за один раз. Другие же транспортные средства имеют просторные салоны, оборудованные как роскошные квартиры, что позволяет пассажирам перемещаться с максимальным уровнем комфорта. Помимо перевозки пассажиров "гироскопические" транспортные средства могут выступать в роли подвижных залов, салонов и т.п.

Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы


Свою выгоду от использования гироскопического транспорта могут поиметь и различные экстренные службы, скорая помощь и пожарные, к примеру. Такие специализированные транспортные средства не будут терять ни одной драгоценной секунды, передвигаясь к месту происшествия, а перевозимые ими беспилотные аппараты позволят быстро ликвидировать пожары, спасти выживших и сделать другую полезную для людей работу.

У Дахира Семенова (Dahir Semenov), основателя и руководителя компании Dahir Insaat, имеется уже целый ряд фантастических и футуристических идей, начиная от подземных систем доставки и заканчивая "летающей" монорельсовой дорогой. В этом контексте идея гироскопического транспорта выглядит не такой уж и сумасшедшей.

Сейчас можно найти миллион причин, почему идея такого "гироскопического" транспорта не будет работать при нынешнем уровне технологического развития человечества. Но в нашем мире существуют множество примеров успешной реализации технологий, которые на момент их изобретения считались попросту невозможными.

  • Просмотров: 37
Похожие материалы
  • На улицах китайских городов появятся На улицах китайских городов появятся "поезда", передвигающиеся по виртуальным рельсам
  • Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году Компания Airbus готова к началу испытаний опытных образцов летающих автомобилей в этом году
  • Машины-монстры: Volvo Gran Artic 300 - самый большой автобус в мире, который будет способен перевозить 300 пассажиров за один раз Машины-монстры: Volvo Gran Artic 300 - самый большой автобус в мире, который будет способен перевозить 300 пассажиров за один раз
  • Каналы Амстердама превратятся в транспортные магистрали при помощи флота плавающих роботов Каналы Амстердама превратятся в транспортные магистрали при помощи флота плавающих роботов
  • В Швейцарии планируется сооружение подземной автоматической грузовой транспортной системы В Швейцарии планируется сооружение подземной автоматической грузовой транспортной системы
    • Отзывы читателей
    Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла KnowHow Вчера, 08:36
    Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы KnowHow Вчера, 08:36
    Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Государство Вчера, 00:38
    ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию Государство Вчера, 00:35
    Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Государство Вчера, 00:35
    Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Государство Вчера, 00:32
    Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Государство Вчера, 00:20
    Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд KnowHow 28-08-2017, 08:34
    Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна KnowHow 28-08-2017, 08:33
    Ледяной Ледяной "жесткий диск" может хранить 25000 гигабайт данных в объеме, сопоставимом с объемом маленькой монетки KnowHow 27-08-2017, 07:47
    Специалисты НАСА произвели первое включение всех бортовых систем космического корабля Orion Специалисты НАСА произвели первое включение всех бортовых систем космического корабля Orion KnowHow 27-08-2017, 07:46
    Бактериальное Бактериальное "оптическое волокно" позволит свету лазера проходить сквозь мутную воду KnowHow 27-08-2017, 07:46
    Apple построит дата-центры в Айове Apple построит дата-центры в Айове Государство 27-08-2017, 00:33
    Volkswagen и Fiat планируют объединиться Volkswagen и Fiat планируют объединиться Государство 27-08-2017, 00:32
    Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Государство 27-08-2017, 00:29
    Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге Государство 27-08-2017, 00:23
    L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро Государство 27-08-2017, 00:11
    Созданы крошечные мембранные антенны, которые обеспечат беспроводной связью миниатюрную электронику и медицинские устройства Созданы крошечные мембранные антенны, которые обеспечат беспроводной связью миниатюрную электронику и медицинские устройства KnowHow 26-08-2017, 09:54
    Использование мощного лазера позволило воссоздать алмазные Использование мощного лазера позволило воссоздать алмазные "дожди", которые идут в атмосферах гигантских газовых планет KnowHow 26-08-2017, 09:54
    Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения KnowHow 26-08-2017, 09:54