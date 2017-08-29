Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки

Сегодня, 00:20

Франция и Германия в середине сентября представят совместный проект, согласно которому сумма налогов, подлежащая к уплате в Европе корпорациями Google, Amazon, Facebook, Apple, будет исчисляться не с суммы их прибыли, а с суммы выручки в странах ЕС, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр, сообщает RNS.



«Мы предлагаем взять за точку отсчета сумму выручки этих крупнейших компаний, зафиксировать, исходя из этого уровня, уровень налогообложения и сделать так, чтобы эти компании выплачивали налоговым органам европейских стран, в которых они получают прибыль, то, что должны выплачивать», — написал Ле Мэр на своей странице в Facebook.



Google обновила рекорд по падению чистой прибыли



Предложение будет внесено в ходе совета министров финансов стран ЕС в Таллине в сентябре.

Так, за 2016 год французское подразделение Facebook заплатило налог на прибыль в размере 1,16 млн евро, американский сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb — лишь 92,4 тыс. евро. При этом, по подсчетам французских СМИ, благодаря различным схемам налоговой оптимизации Facebook во Франции может занижать реальную выручку в 14 раз — до 37 млн евро, а Airbnb — в 24 раза (до 5 млн евро).