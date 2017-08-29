Новости / Государство

Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки

Сегодня, 00:20
Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки


Франция и Германия в середине сентября представят совместный проект, согласно которому сумма налогов, подлежащая к уплате в Европе корпорациями Google, Amazon, Facebook, Apple, будет исчисляться не с суммы их прибыли, а с суммы выручки в странах ЕС, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр, сообщает RNS.

«Мы предлагаем взять за точку отсчета сумму выручки этих крупнейших компаний, зафиксировать, исходя из этого уровня, уровень налогообложения и сделать так, чтобы эти компании выплачивали налоговым органам европейских стран, в которых они получают прибыль, то, что должны выплачивать», — написал Ле Мэр на своей странице в Facebook.


Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки

Google обновила рекорд по падению чистой прибыли


Предложение будет внесено в ходе совета министров финансов стран ЕС в Таллине в сентябре.

Так, за 2016 год французское подразделение Facebook заплатило налог на прибыль в размере 1,16 млн евро, американский сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb — лишь 92,4 тыс. евро. При этом, по подсчетам французских СМИ, благодаря различным схемам налоговой оптимизации Facebook во Франции может занижать реальную выручку в 14 раз — до 37 млн евро, а Airbnb — в 24 раза (до 5 млн евро).

  • Просмотров: 97
Похожие материалы
  • Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 71% за квартал
  • Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы
  • Еврокомиссия намерена изменить налогообложение крупных корпораций Еврокомиссия намерена изменить налогообложение крупных корпораций
  • Еврокомиссия выставила Apple налоговые претензии на 13 млрд евро Еврокомиссия выставила Apple налоговые претензии на 13 млрд евро
  • Facebook отчитался о резком увеличении прибыли Facebook отчитался о резком увеличении прибыли
    • Отзывы читателей
    Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Государство Сегодня, 00:38
    ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию Государство Сегодня, 00:35
    Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Государство Сегодня, 00:35
    Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Государство Сегодня, 00:32
    Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Государство Сегодня, 00:20
    Ледяной Ледяной "жесткий диск" может хранить 25000 гигабайт данных в объеме, сопоставимом с объемом маленькой монетки KnowHow 27-08-2017, 07:47
    Бактериальное Бактериальное "оптическое волокно" позволит свету лазера проходить сквозь мутную воду KnowHow 27-08-2017, 07:46
    Apple построит дата-центры в Айове Apple построит дата-центры в Айове Государство 27-08-2017, 00:33
    Volkswagen и Fiat планируют объединиться Volkswagen и Fiat планируют объединиться Государство 27-08-2017, 00:32
    Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Государство 27-08-2017, 00:29
    Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге Государство 27-08-2017, 00:23
    L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро L’Oreal закрывает завод в Рио-де-Жанейро Государство 27-08-2017, 00:11
    Созданы крошечные мембранные антенны, которые обеспечат беспроводной связью миниатюрную электронику и медицинские устройства Созданы крошечные мембранные антенны, которые обеспечат беспроводной связью миниатюрную электронику и медицинские устройства KnowHow 26-08-2017, 09:54
    Использование мощного лазера позволило воссоздать алмазные Использование мощного лазера позволило воссоздать алмазные "дожди", которые идут в атмосферах гигантских газовых планет KnowHow 26-08-2017, 09:54
    Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения Proba-3 - спутники, которые будут устраивать искусственные солнечные затмения KnowHow 26-08-2017, 09:54
    Компания SpaceX представила свой вариант футуристического космического скафандра Компания SpaceX представила свой вариант футуристического космического скафандра KnowHow 25-08-2017, 08:47
    Компания Samsung готовится к выпуску микросхем V-NAND флэш-памяти самой большой емкости на сегодняшний день Компания Samsung готовится к выпуску микросхем V-NAND флэш-памяти самой большой емкости на сегодняшний день KnowHow 25-08-2017, 08:47
    FreemoVR - система виртуальной реальности, предназначенная для лабораторных животных FreemoVR - система виртуальной реальности, предназначенная для лабораторных животных KnowHow 25-08-2017, 08:46
    Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию о грабителях Kaspi Bank выплатит 5 миллионов тенге за информацию о грабителях Государство 25-08-2017, 00:38
    Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля Apple отказалась от создания беспилотного автомобиля Государство 25-08-2017, 00:36