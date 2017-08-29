Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла

Вчера, 08:36Специалисты американской Национальной лаборатории сильных магнитных полей (National High Magnetic Field Laboratory) закончили сборку и 21 августа 2017 года произвели первые включения самого мощного на сегодняшний день резистивного электромагнита, обмотки которого не являются сверхпроводящими и имеют электрическое сопротивление. Во время первого включения этот электромагнит выработал магнитное поле, силой 41.4 Тесла, и этот момент стал кульминацией двух с половиной лет работы, потраченных на разработку и изготовление нового устройства. Сила выработанного магнитного поля в 41.4 Тесла сделала создателей магнита обладателем рекорда, который держался 19 лет до того, как он был побит в 2014 году.Магнит-рекордсмен потребляет постоянный электрический ток, мощностью 32 МВт. По всем характеристикам он превосходит резистивный магнит в Хэфэе, Китай, 38.5 Тесла, и магнит в Неймегене, Нидерланды, 37.5 Тесла.Следует отметить, что новый магнит не является самым мощным электромагнитом в Национальной магнитной лаборатории. Там же находится гибридный магнит, в котором комбинируются сверхпроводящие и резистивные обмотки, способный вырабатывать поле, силой 45 Тесла. Однако, новый резистивный магнит дает большую гибкость для проведения различных научных исследований и экспериментов. Он позволяет более быстро менять полярность, силу и форму магнитного поля, нежели гибридные и сверхпроводящие электромагниты.Ученые из Национальной магнитной лаборатории проведут еще ряд тестов нового резистивного магнита. И спустя несколько месяцев это устройство станет доступным для ученых со всего мира. Помимо основного магнита ученые смогут использовать и пару дополнительных электромагнитов, силой в 35 Тесла, что позволит проводить достаточно сложные эксперименты и исследования.