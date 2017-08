Капсула победителя очередного этапа соревнования Hyperloop Pod Competition разогналась до 320 километров в час

30-08-2017, 08:37В очередном этапе конкурса Hyperloop Pod Competition, финал которого был проведен буквально на днях, приняло участие 25 команд. На этот раз победителем конкурса становилась та команда, капсула которой преодолеет испытательный участок трассы Hyperloop, длиной 1.25 километра, за минимальное время. И, как обычно, до финала этого этапа суждено было добраться трем самым лучшим командам.Победителем конкурса Hyperloop Pod Competition на этот раз стала команда Warr из Мюнхенского технологического университета (Technical University of Munich, TUM), Германия, которая, к тому же, была победителем и январского этапа этого конкурса. Капсула, весом всего в 80 килограмм и приводимая в действие двигателем, мощностью 50 кВт, разогналась в туннеле до скорости более 320 километров в час (200 миль в час). Ради справедливости стоит отметить, что эта капсула, представляющая собой, по сути, маленький электромобиль, была изначально созданная для победы на этом соревновании.Капсулы двух других команд-финалистов также продемонстрировали достаточно внушительную скорость и некоторые новые технические решения. Команда Paradigm, организованная Северо-восточным университетом (Northeastern University) и Мемориальным университетом Ньюфаундленда (Memorial University of Newfoundland), в основе своей капсулы использовала "стандартный тягач" SpaceX Рusher, который используется для выталкивания капсул в трубу Hyperloop. Аэродинамическая форма капсулы обеспечивала воздушную подушку и боковой контроль для сохранения стабильности во время движения и уменьшения трения. За счет этого капсуле Paradigm удалось разогнаться до 101 километра в час.Капсула команды Swissloop из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH) для разгона использовала реактивную тягу. Но у этой капсулы сразу же после старта начались проблемы со сцеплением с дорогой. Капсуле удалось разогнаться до 40 километров в час, после чего она оторвалась от трассы и "взлетела", издав при этом мощный свист.Элон Маск, организатор и руководитель компании SpaceX, которому принадлежит идея создания транспортной системы Hyperloop, высказал уверенность в том, что на следующем этапе соревнования Hyperloop Pod Competition, который будет проведен в следующем году, капсулы участников смогут приблизиться к отметке в 500-600 километров в час. И достижение таких скоростей уже позволит рассматривать систему Hyperloop, как конкурента авиационным пассажирским и грузовым перевозкам.