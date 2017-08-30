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Компания BAE Systems представляет новый устойчивый к радиации компьютер, предназначенный для использования в космосе

30-08-2017, 08:37
Компания BAE Systems представляет новый устойчивый к радиации компьютер, предназначенный для использования в космосе


Космические лучи и радиация из других источников делают космическое пространство очень враждебным местом по отношению к электронике. "Выжить" в космосе длительное время может лишь специализированная электроника, при конструировании которой были предприняты соответствующие защитные меры. И недавно известная оборонная компания BAE Systems представила вниманию общественности стойкий по отношению к радиации одноплатный компьютер следующего поколения RAD5545. Этот компьютер, как и компьютер предыдущего поколения RAD750, способен работать в условиях сильного радиационного облучения, но в отличие от предшественника он обладает несколькими преимуществами со стороны габаритных размеров, массы, скорости работы и энергетической эффективности.

Поскольку электронные устройства становятся все быстрей и меньше, они становятся и более уязвимыми по отношению к различным факторам окружающей среды, в том числе и радиации. Полупроводниковые элементы чипов процессоров и других электронных устройств, подверженные влиянию фонового излучения и всплескам высокоэнергетических частиц, теряют свои начальные характеристики, при этом снижается качество изоляционных материалов. Все это вместе приводит к нестабильной работе устройства или, даже, к его полному входу из строя.

Для защиты элементов компьютера RAD5545 от воздействия радиации был предпринят ряд мер, включая и изоляцию кристаллов чипов компьютеров. В основе этих чипов лежит биполярная схемотехника, которая сама по себе более устойчива к радиации, нежели полевая. Так же в компьютере использована магнитоустойчивая память MRAM, чипы которой защищены оболочкой их титана с добавками бора.

Производство компьютеров RAD5545 ведется на фабрике компании BAE Systems в Манассасе, штат Вирджиния. И один такой компьютер способен заменить собой традиционный компьютер, состоящий из нескольких плат. Объединение всех компонентов на одной плате позволяет получить более высокую пропускную способность шин данных, шин данных памяти, что, в свою очередь, позволит выполнять на этом компьютере "тяжелые" с вычислительной точки зрения задачи, такие, как кодирование-декодирование видепотоков в режиме реального времени, параллельное выполнение нескольких сложных задач, связанных с навигационными расчетами и т.п.

"Компьютер RAD5545 является нашим следующим шагом на пути создания космических компьютеров" - рассказывает Дэйв Ри (Dave Rea), директор Отдела передовых бортовых технологий обработки информации компании BAE Systems, - "И мы разработали этот стойкий к радиации компьютер с прицелом на длительные миссии в дальний космос".
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