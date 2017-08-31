Новости / Государство

Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны

Сегодня, 00:20
Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны


Общее собрание акционеров Банка Астаны 21 августа 2017 года приняло решение избрать членом совета директоров, независимым директором банка Лаврентьева Андрея Сергеевича. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Также сообщается, что в составе совета директоров Банка Астаны остаются: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Бектурганов Данияр Базарбекович и Шагубатов Александр Вячеславович.

Напомним, как отмечалось ранее, на внеочередном общем собрании акционеров Банка Астаны 29 ноября 2016 года было принято решение избрать Андрея Лаврентьева членом совета директоров, независимым директором банка. Позже, в феврале 2017 года, стало известно, что г-н Лаврентьев покинул свой пост.

Андрей Сергеевич Лаврентьев родился 29 июня 1979 года.

Окончил Республиканское медицинское училище в Алматы, специализация: медицинский брат; Высшую школу права «Адилет», специализация: юриспруденция.

С 2001 по 2003 год был руководителем департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ.
С 2003 по 2008 год работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto.
С 2008 по 2012 год был генеральным директором, ГАК AllurAuto.
С 2012 года — президент ГАК AllurGroup

Дополнительные сведения: президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса; член Young President Organization.

Награжден орденом «Атамекен». Обладатель степени MBA.

  • Просмотров: 78
Похожие материалы
  • В совете директоров Банка ЦентрКредит изменения В совете директоров Банка ЦентрКредит изменения
  • Андрей Лаврентьев вышел из совета директоров Банка Астаны Андрей Лаврентьев вышел из совета директоров Банка Астаны
  • В совете директоров Банка Астаны изменения В совете директоров Банка Астаны изменения
  • Асылжан Мамытбеков стал независимым директором Банка Астаны Асылжан Мамытбеков стал независимым директором Банка Астаны
  • Анвар Сайденов вернулся в совет директоров Народного банка Анвар Сайденов вернулся в совет директоров Народного банка
    • Отзывы читателей
    Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей Государство Сегодня, 00:34
    Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра Государство Сегодня, 00:28
    Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны Государство Сегодня, 00:20
    В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятий В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятий Государство Сегодня, 00:17
    Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили Государство Сегодня, 00:12
    Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла KnowHow 29-08-2017, 08:36
    Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы KnowHow 29-08-2017, 08:36
    Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Государство 29-08-2017, 00:38
    ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию Государство 29-08-2017, 00:35
    Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Государство 29-08-2017, 00:35
    Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Алтай Кульгинов: Открытое небо — открытые инвестиции Государство 29-08-2017, 00:32
    Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Google и Facebook могут обязать платить налог с выручки Государство 29-08-2017, 00:20
    Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд Тысяча роботов-танцоров устанавливает новый мировой рекорд KnowHow 28-08-2017, 08:34
    Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна Dragonfly - беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для исследований Титана, спутника Сатурна KnowHow 28-08-2017, 08:33
    Ледяной Ледяной "жесткий диск" может хранить 25000 гигабайт данных в объеме, сопоставимом с объемом маленькой монетки KnowHow 27-08-2017, 07:47
    Специалисты НАСА произвели первое включение всех бортовых систем космического корабля Orion Специалисты НАСА произвели первое включение всех бортовых систем космического корабля Orion KnowHow 27-08-2017, 07:46
    Бактериальное Бактериальное "оптическое волокно" позволит свету лазера проходить сквозь мутную воду KnowHow 27-08-2017, 07:46
    Apple построит дата-центры в Айове Apple построит дата-центры в Айове Государство 27-08-2017, 00:33
    Volkswagen и Fiat планируют объединиться Volkswagen и Fiat планируют объединиться Государство 27-08-2017, 00:32
    Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Аким Алматы: Заборы не спасут от преступности Государство 27-08-2017, 00:29