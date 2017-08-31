Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны

Сегодня, 00:20

Общее собрание акционеров Банка Астаны 21 августа 2017 года приняло решение избрать членом совета директоров, независимым директором банка Лаврентьева Андрея Сергеевича. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Также сообщается, что в составе совета директоров Банка Астаны остаются: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Бектурганов Данияр Базарбекович и Шагубатов Александр Вячеславович.

Напомним, как отмечалось ранее, на внеочередном общем собрании акционеров Банка Астаны 29 ноября 2016 года было принято решение избрать Андрея Лаврентьева членом совета директоров, независимым директором банка. Позже, в феврале 2017 года, стало известно, что г-н Лаврентьев покинул свой пост.



Андрей Сергеевич Лаврентьев родился 29 июня 1979 года.

Окончил Республиканское медицинское училище в Алматы, специализация: медицинский брат; Высшую школу права «Адилет», специализация: юриспруденция.

С 2001 по 2003 год был руководителем департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ.

С 2003 по 2008 год работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto.

С 2008 по 2012 год был генеральным директором, ГАК AllurAuto.

С 2012 года — президент ГАК AllurGroup

Дополнительные сведения: президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса; член Young President Organization.

Награжден орденом «Атамекен». Обладатель степени MBA.