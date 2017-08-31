Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра

Сегодня, 00:28

Указом президента Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Жумагалиев Аскар Куанышевич родился 2 августа 1972 года. вердловское Cуворовское военное училище, Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Казахский гуманитарно-юридический университет. Имеет степень Мастера по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne — EPFL).

С 1996 по 1998 годы — генеральный директор ТОО «Жарык».

В 1998—1999 годы — заведующий сектором министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 1999—2000 годы — главный специалист, начальник отдела комитета транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика» (2000);

С 2001 по 2003 годы — начальник управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя комитета по связи и информатизации Республики Казахстан.

В 2003—2005 годы — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

В 2004—2005 годы — и.о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

В 2005—2006 годы — первый заместитель председателя Агентства по информатизации и связи.

С января по октябрь 2006 года — председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

С 2006 по 2010 годы — президент АО «Казахтелеком».

В 2010—2012 годы — министр связи и информации Республики Казахстан.

В 2012—2014 годы — министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С марта по август 2014 года — председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации.

В 2014—2015 годы — заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С мая 2015 года занимал должность председателя правления АО «НАК «Казатомпром».