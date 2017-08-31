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Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа

Вчера, 08:37
Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Нынешние субмарины стали намного более современными за прошедшие 40 лет, однако, их базовая конструкция, технологии строительства и тактика использования остались практически без изменений. Однако, следующее столетие будет очень сильно отличаться от времен Холодной войны и, вполне вероятно, что в акватории Мирового океана развернется нешуточная баталия, целью которой будут являться различные ресурсы, находящиеся на и под морским дном. Естественно, для того, чтобы люди смогли действовать под водой столь же эффективно, как и на суше, им потребуются пилотируемые и беспилотные подводные аппараты, способные решать задачи из очень широкого круга.

Работая по заказу британского Королевского флота, группа инженеров из компании UKNEST разработала ряд концептов футуристических субмарин, прототипами которых являются морские живые существа, организм которых "вылизан" природой за тысячи и сотни тысяч лет эволюции.

Базовая субмарина "Nautilus 100"

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Первым проектом и основной частью всего комплексного проекта в целом является проект базовой субмарины Nautilus 100. Похожая на помесь кита и морского ската, субмарина Nautilus 100 представляет собой подводный командный пункт, на борту которого находится целый информационный центр и который является носителем достаточно большого количества различных типов подводных вооружений. Благодаря использованию передовых автономных систем, систем на базе искусственного интеллекта и интерфейсов мозг-компьютер, субмарина Nautilus 100 может эффективно функционировать под управлением экипажа всего из 20 человек.

Корпус субмарины изготавливается при помощи технологий трехмерной печати из пластика, слой которого наносится на поверхность конструкций из сверхпрочных сплавов, которые способны выдерживать давление при погружении на 1000 метров. Гибкие окончания "крыльев" субмарины позволяют им изменять свою форму, как крылья живого ската. Поверхность субмарины Nautilus 100 затянута в "кожу", поверхность которой покрыта структурами нанометрового масштаба, изготовленными из пьезоэлектрического материала. Перестроение структуры поверхности позволяет снизить лобовое сопротивление и шум при движении, так же как и эффективно поглощать акустические сигналы от гидролокаторов.

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


При движении в круизном режиме субмарина использует большой туннельный двигатель, проталкивающий сквозь свое "гладкое" нутро поток воды. А когда субмарине требуется совершить рывок, к двигателю подключаются дополнительные батареи, использующие квантовые эффекты и силы Казимира, которые выдают очень большое количество энергии за короткий промежуток времени. Для движения на большой скорости субмарина Nautilus 100 использует эффект суперкавитации, окутываясь "одеялом" из мелких пузырьков. Эти пузырьки создаются при помощи множества небольших, но мощных лазеров, установленных в передней части субмарины, которые быстро испаряют воду. В результате этого субмарина Nautilus 100 способна разгоняться под водой до скорости в 280 километров в час.

По всей поверхности корпуса субмарины Nautilus 100 разбросана масса многспектральных низкоэнергетических активных и пассивных датчиков, при помощи которых производится контроль окружающей среды. Так же у субмарины имеется док для стыковки с подводными станциями и шлюз для выпуска и приема беспилотных подводных аппаратов и ложных целей.


"The Eel" (Угорь)

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


"Eel" - беспилотный подводный аппарат (Unmanned Underwater Vehicle, UUV), который выступает в качестве дополнительных датчиков и мобильных "придатков" субмарины Nautilus 100. Эти аппараты имеют полный уровень автономии, а их прототипом, как нетрудно догадаться, является морской угорь. Волнообразные движения, совершаемые корпусом беспилотника Eel, полностью соответствуют движениям морского угря, помимо этого, беспилотник имеет соответствующую внешнюю окраску, что, по идее, должно одурачить вражеские датчики и системы обнаружения.

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Как многие из современных роботов, аппарат Eel разработан с прицелом на возможность работы в группе, связь между членами которой осуществляется при помощи света сине-зеленых лазеров. В случае необходимости множество аппаратов Eel могут сформировать единую коммуникационную сеть, растянутую на многие километры, конечным абонентом которой будет являться субмарина Nautilus 100. По этой сети на командную субмарину будут передаваться данные об зарегистрированных датчиками электромагнитных, магнитных возмущениях и других аномалиях, что позволит командной системе оценить окружающую ситуацию.


Микроаппараты

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Субмарина Nautilus 100 и аппараты Eel несут в своем "чреве" множество миниатюрных беспилотных аппаратов разного назначения, корпус которых печатается на принтере из стойкого к морской воде пластика. Основной задачей, для которой предназначены эти аппараты, является разведка и наблюдение. Кроме этого, множество таких крошечных аппаратов могут выступать в роли защитного средства, для чего они смогут формировать защитные сети, экранирующие электромагнитные и акустические сигналы. Помимо этого, крошечные аппараты смогут скрытно сопровождать дружественные или вражеские суда, передавая на базу данные об их текущем местонахождении.

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Еще одной особенностью определенного типа микроаппаратов является то, что они могут быть запрограммированы на то, чтобы пластик, из которого они изготовлены, разложился в определенное время или при совпадении каких-либо условий. Это позволит посылать такие аппараты на вражескую территорию для выполнения одноразовых миссий без риска захвата их противником. Кроме этого, пластик разлагается на материал, напоминающий очень клейкое желе, которое, попав внутрь коммуникаций, в шлюзы, в водозаборники вражеских судов и субмарин, заблокирует их, что может вызвать повреждение вражеской техники.


"Flying Fish" (Летающая рыба)

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Субмарина Nautilus 100 имеет классические торпеды, но ее главным оружием являются подводные беспилотники Flying Fish. Эти беспилотники представляют собой адаптивную систему вооружения, которая способна поражать наводные, подводные и наземные цели. Для действий в двух стихиях беспилотник Flying Fish имеет разворачиваемые плавники, которые могут трансформироваться в крылья. В движение аппарат приводится микротурбинами, способными работать как в воде, так и в воздухе, и получающими энергию из малогабаритной, но мощной плазменной батареи.

Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа


Способность плавать в толще воды или летать по воздуху делает аппарат Flying Fish достаточно трудным для обнаружения любыми средствами. Если датчики аппарата обнаруживают сигналы сонара, то он выпрыгивает из воды и летит по воздуху. А если при полете аппарат попадает в луч радара, то он ныряет в воду и исчезает из его поля зрения. Конструкция аппарата Flying Fish является модульной, в качестве боевой части может использоваться фугасный заряд обычного взрывчатого вещества, кумулятивный заряд, источник взрывной ударной волны и генератор электромагнитного импульса.
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