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Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили

Сегодня, 00:12
Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили


Автомобилестроительный альянс Renault-Nissan создал СП с китайским концерном Dongfeng для выпуска электромобилей в Китае — крупнейшем мировом рынке электромобилей, говорится в сообщении компании, пишет RNS.


Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили

Ford Motor создаст в Китае СП для производства электромобилей


СП, получившее название eGT New Energy Automotive Co, является вторым для Renault-Nissan совместным предприятием с Dongfeng в Китае. Renault и Nissan будут владеть по 25% eGT, Dongfeng — 50%. Производственный центр нового СП будет располагаться в городе Шиянь в центральном Китае. Выпуск электромобилей запланирован на 2019 год.

«Создание СП с Dongfeng является подтверждением нашего стремления разработать конкурентоспособный электромобиль для китайского рынка», — заявил глава Renault-Nissan Карлос Гон.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей. Согласно данным китайской ассоциации автомобильных производителей, за 2016 год в стране было продано 256,8 тыс. электромобилей, что на 121% выше, чем годом ранее.

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