В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятий

Сегодня, 00:17

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане с 29 августа по 3 сентября пройдут Дни Южно-Казахстанской области. Вниманию жителей и гостей столицы будут представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскроют традиции, обычаи, культуру региона. Об этом в ходе прошедшей пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков.

Также в пресс-конференции участие приняли руководители соответствующих управлений области, которые доложили о социально-экономическом развитии региона и рассказали о мероприятиях, которые состоятся в рамках Дней Южно-Казахстанской области.

Заместитель главы региона сообщил, что по итогам 7 месяцев 2017 года объем промышленной продукции составил 439,1 млрд тенге, его рост в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 0,3%.

«В рамках второй пятилетки карты Индустриализации реализовано 47 проектов на сумму 47,1 млрд тенге, открыто 1650 новых рабочих мест. В текущем году внедрены три проекта на сумму 1,7 млрд тенге. Наряду с этим до конца этого года планируется реализовать еще 14 проектов. До кона текущего года предусмотрено довести объем промышленной продукции до 850 млрд тенге, рост составит 2,1%. В ходе реализации важных проектов в область привлечены инвестиции в размере 229,9 млрд тенге, рост составил 31,5% (в 2016 г. — 166,4 млрд тенге). Из них внешние инвестиции составили 42,3 млрд тенге, показатель вырос с 14,1% до 16,9%», — сказал Уласбек Садибеков.

Заместитель акима области призвал всех жителей и гостей столицы посетить праздничные мероприятия, которые раскрывают традиции, обычаи и культуру Южно-Казахстанской области.

«Дни Южно-Казахстанской области начались с бизнес-форума, участие в котором принимают послы 30 государств мира в Казахстане. В течение этих дней южноказахстанцы представят вниманию столичных зрителей караван искусств под названием „Тркі еліні тп тамыры — Отстіктен мерейлі Астанаа слем!“, а также шоу-концерты — „Слем Астана! Слем, ЭКСПО!“ и „Отстік зілдері“. Также пройдут выставка ценных экспонатов и выставка изделий ремесленников и художников Южного региона. Кроме того, на площади „Байтерек“ для жителей и гостей Астаны 600 юных домбристов исполнят одновременно кюй», — сказал заместитель акима области.