Астрономы зарегистрировали серию из 15 повторяющихся быстрых радиоимпульсов

1-09-2017, 08:19Быстрые радиоимпульсы (Fast Radio Bursts, FRB) стали головной болью для ученых-астрономов после того, как первый из них был зарегистрирован около 10 лет назад. Эти чрезвычайно мощные и короткие импульсы радиоизлучения могут прийти из любой точки пространства, а их происхождение невозможно объяснить ни одним из известных людям явлений. И недавно загадочность природы быстрых радиоимпульсов стала еще глубже после того, как астрономы зарегистрировали серию из 15 импульсов, прибывших из одного и того же источника в течение нескольких часов времени.В настоящее время существует целый ряд теорий о происхождении быстрых радиоимпульсов. Источниками этих сигналов могут быть пульсары и магнетары - нейтронные звезды, вращающиеся с большой скоростью. Однако, в подавляющем большинстве случаев сигналы пульсаров носят непрерывный характер, в то время, как быстрые радиоимпульсы являются одиночными. И, как в случае с любой другой космической аномалией, существует предположение, что быстрые радиоимпульсы являются "отголосками" работы двигателей внеземных космических кораблей, работающих за счет радиоизлучения.Но самой достоверной из имеющихся теорий является то, что столь высокоэнергетический импульс был выработан в результате какого-нибудь катастрофического события, столкновения черных дыр, нейтронных звезд или взрыва сверхновой. Однако, и это предположение "рассыпалось в пух и прах" после регистрации сигналов от источника под названием FRB 121102. За последние годы ученые зарегистрировали около 150 импульсов различной мощности и длительности и отследили положение их источника, которым является карликовая галактика, расположенная в трех миллиардах световых лет от Земли.На прошедшей неделе ученые зарегистрировали небывалый всплеск активности источника FRB 121102. 26 августа 2017 года исследователи, работающие в рамках проекта Breakthrough Listen, сделали запись серии из 15 быстрых радиоимпульсов. За пять часов наблюдений было собрано более 400 Тб данных, которые охватывали полосу радиоспектра от 4 до 8 ГГц. Измерения радиосигналов в такой широкой полосе позволили с достаточно высокой точностью вычислить расстояние до источника импульсов и найти некоторые пока еще не очень явные подсказки относительно природы радиоимпульсов.Анализ собранных данных выявил 15 всплесков, радиоимпульсов, частота одного из которых достигала отметки в 7 ГГц, что намного выше частоты всех радиоимпульсов, зарегистрированных ранее. Выявленные сигналы были настолько мощны, что ученые Breakthrough Listen обратились к другим астрономам с просьбой проведения дополнительных наблюдений и получения подтверждений высокой активности источника FRB 121102."Имеющиеся в нашем распоряжении данные, в том числе и полученные недавно, не позволяют раскрыть тайну происхождения быстрых радиоимпульсов" - рассказывает Вишел Гэджджэр (Vishal Gajjar), один из исследователей проекта Breakthrough Listen, - "Тем не менее, регистрация серии радиоимпульсов позволила убедиться в высокой разрешающей способности инструментов нашего проекта, в высокой точности производимых измерений и я надеюсь, что эта загадка будет решена в не очень далеком будущем".