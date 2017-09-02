BI Group сдала в эксплуатацию вторую школу НИШ в Восточном Казахстане

Сегодня, 00:26

Назарбаев Интеллектуальные Школы (НИШ) стали брендом качественного образования в Казахстане и предъявляют к зданиям соответствующие их классификации высокие требования. Главное из них — применение последних достижений строительных технологий, что сумел обеспечить отечественный застройщик, холдинг BI Group.



В преддверии Дня знаний в Усть-Каменогорске состоялось долгожданное событие — открытие НИШ химико-биологического направления. Символический ключ от нового здания школы председатель Правления BI Construction Арман Ахметов передал руководству учебного заведения. Это значит, что 1 сентября местные ученики и ребята из 14 районов области сядут за парты мультифункционального комплекса международного стандарта.

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области

— Это особенный проект, это школа будущего. Мы хотим, чтобы наши дети обладали тем глубоким интеллектуальным потенциалом, который будет сообразен 21 столетию.

После завершения официальной церемонии открытия, гости отправились на экскурсию по школе, где даже мебель представлена инновационная — трансформирующаяся и из современных материалов. Школа занимает территорию в 6 га и рассчитана на 720 учеников, со спальным корпусом на 120 мест для приезжих детей. Другими словами, теперь здесь можно учиться и жить одновременно. Здание состоит из десяти блоков, куда входят модернизированные учебные кабинеты, библиотека с обширной медиатекой, стадион, собственная телестудия, теплица, зимний сад и лаборатория биотехнологий, не имеющая аналогов в СНГ.

Арман Ахметов, Председатель Правления BI Construction

— Это уже четвертый проект в портфеле нашей компании, реализованный совместно с Назарбаев Интеллектуальными Школами. И каждый раз команда проекта старается улучшить и без того замечательный проект. Удалось нам это повторить и в Восточном Казахстане. Мы очень рады, что вносим лепту в развитие строительной индустрии и образовательного кластера в Казахстане. И стараемся это высокое доверие оправдать, строить школы нового поколения — большая честь для компании BI Group.

Здесь установлены системы автоматического полива и новейшее оборудование для специализированных классов. Школа переменной этажности с максимальной высотой 14 м построена с учетом сейсмической ситуации в регионе, с защитой от колебаний до 8 баллов.

Виктор Богма, генеральный директор дивизиона BI Civil Construction

— При строительстве этого здания применены современные инновационные технологии. Завезено новейшее лабораторное оборудование из Европы и США для того, чтобы у детей, которые будут здесь обучаться, была возможность получать самые актуальные знания. Мы старались успеть к сегодняшнему дню, в преддверии Дня знаний, и у нас получилось.





Отметим, что опыт отечественного застройщика в строительстве современных школ достаточно обширен: НИШ Усть-Каменогорск является четвертым в портфеле BI Group, компания построила также НИШ Костанай (2014), НИШ Астана (2016) и НИШ Семей (2016).