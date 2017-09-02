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Canon возвращает производство в Японию

Сегодня, 00:18
Canon возвращает производство в Японию


Японский производитель фотоаппаратов Canon намерен к 2019 году построить в стране новый завод. Это будет первое предприятие компании в Японии, открытое с 2010 года, передает агентство RNS.

Компания будет делать упор на автоматизацию производства, поскольку сейчас стоимость оплаты труда растет по всему миру, уточняет издание Nikkei. Автоматизация же позволит сделать производство более доступным и дешевым.

Завод по производству однообъективных зеркальных фотоаппаратов будет расположен в префектуре Миядзаки на юге Японии. Canon также рассмотрит возможность перенести производство ряда компактных цифровых камер на новый завод. Планируется, что для строительства завода Canon уже в сентябре приобретет там участок земли площадью 300 тыс. кв. метров, а общие затраты на реализацию проекта составят 20 млрд йен (181 млн долларов).

В 2016 году 56% продукции Canon произведено на заводах в Японии, и компания рассчитывает увеличить этот показатель до 60%.

Аналогичные шаги по возвращению производства в Японию предпринимают и другие компании, в частности, Pioneer и Casio Computer, отмечает издание.

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