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Капсула Hyperloop компании Tesla разогналась до скорости в 355 километров в час

Вчера, 09:51
Капсула Hyperloop компании Tesla разогналась до скорости в 355 километров в час


Рекорду скорости движения в вакуумной трубе транспортной системы Hyperloop, который был установлен студенческой командой Warr из Мюнхенского технологического университета (Technical University of Munich, TUM), Германия, в рамках очередного этапа конкурса Hyperloop Pod Competition, было суждено продержаться всего несколько дней. А новым обладателем этого рекорда стала капсула, созданная совместными усилиями специалистов компаний Tesla и SpaceX, которая сумела разогнаться до скорости 220 миль в час (355 километров в час) на том же самом экспериментальном участке системы Hyperloop, расположенном в Хоуторне, Калифорния.

Несмотря на то, что рекорд скорости был побит с преимуществом в 20 миль в час, это никак не умаляет достижения команды Warr, студенческой команды с весьма ограниченным бюджетом, капсуле которой удалось разогнаться до 201 мили в час. Тем не менее, со слов Элона Маска, основателя и руководителя компаний Tesla и SpaceX, и, так же, автора идеи футуристической транспортной системы Hyperloop, они собираются в следующем месяце разогнать свою капсулу до скорости в 500 километров в час, почти до половины скорости звука. "Для этого нам потребуется провести несколько незначительных модификаций конструкции капсулы и заменить некоторые из ее узлов" - пишет Элон Маск на своей страничке в Instagram.

Напомним нашим читателям, что Элон Маск представил идею транспортной системы Hyperloop в августе 2013 года. Суть этой идее заключается с строительстве трубопровода, внутри которого создается достаточно глубокий вакуум и по которому со сверхзвуковой скоростью движутся герметичные пассажирские или грузовые транспортные капсулы. Изначально Элон Маск поставил наивысший приоритет для практической реализации своей идеи, что подразумевало строительство опытной магистрали и опытных образцов капсул в течение одного-двух лет. Затем, в силу ряда известных причин приоритет данной работы был несколько снижен, со сроками в три-четыре года. И, как можно убедиться, и на этот раз слова Элона Маска не разошлись с делом.
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