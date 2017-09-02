Moody’s: Последствия урагана могут стоить экономике Техаса до $75 млрд

Сегодня, 00:21

Число погибших от наводнений, вызванных тропическим штормом «Харви» в Техасе и Луизиане, достигло 35, сообщает Reuters. Полиция округа Харрис, где расположен Хьюстон, сообщает о 17 пропавших без вести. Во временных убежищах размещены 32 тыс. человек, вынужденных покинуть затопленные дома, пишет издание vedomosti.ru.



«Харрис», который обрушился на побережье Техаса в минувшую пятницу, медленно продвигается в глубь континента. Синоптики вечером в среду сообщили, что он ослаб до уровня тропической депрессии, но предупредили, что катастрофические наводнения не спадут и сохранятся в районах Хьюстона и Порт-Артура, а также на юго-востоке Луизианы до конца недели. В четверг и пятницу, по прогнозам, дождей уже не будет.

Губернатор Техаса Грег Эбботт предупредил на пресс-конференции 30 августа, что худшее еще не позади. Президент Дональд Трамп заверил жителей пострадавших территорий, что руководство страны их не оставит.

Ураган Харви обойдется Техасу в $100 млрд

Последствия урагана могут стоить экономике Техаса от 51 млрд до 75 млрд долларов, подсчитали аналитики агентства Moody’s. Изучив спутниковые карты затопленных районов и данные по недвижимости, Reuters пришел к выводу, что от наводнения пострадали строения общей стоимостью не менее 23 млрд долларов. Власти Техаса заявили, что пострадали около 49 тыс. жилых домов и больше 1000 из них полностью разрушены. По предварительным подсчетам, заявки на помощь из федерального бюджета начали оформлять около 195 тыс. человек.

Ранее Bloomberg со ссылкой на подсчеты американских страховщиков сообщило, что убытки от обрушившегося на Техас урагана «Харви» могут достичь 100 млрд долларов.

Между тем аналитики Goldman Sachs пришли к выводу, что из-за «Харви» снизилась вероятность того, что Трамп выполнит свое обещание распустить правительство, если не будет другого способа выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Раньше они оценивали реальность исполнения этой угрозы в 50%, сейчас — в 35%.