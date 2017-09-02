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Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей

Сегодня, 00:22
Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей


Группа Siemens согласилась приобрести нидерландскую компанию по разработке программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей Tass International. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пресс-релиз Siemens. В компании рассчитывают за счет этого укрепить свой автобизнес. Цена сделки в сообщении не названа, пишет издание vedomosti.ru.


Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей

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Софт Tass позволяет воссоздавать сложные ситуации на дорогах, контролировать процесс самоуправления в автомобиле и рассчитывать физические последствия ДТП для гипотетических пассажиров. Годовой оборот компании — около 27 млн евро, в ней работают две сотни человек.

Гендиректор цифрового подразделения Siemens Ян Мрозик назвал Tass International несомненным лидером среди разработчиков ПО в сфере обеспечения безопасности вождения и вождения на автопилоте и отметил, что эти сферы становятся все более важными для индустрии.

ПО от Tass Siemens планирует комбинировать с собственным и с софтом недавно купленной Mentor Graphics. Компанию Mentor Graphics Siemens купил за 4,5 млрд долларов.

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