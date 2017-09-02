Новости / Государство

Uber может выйти на IPO

Сегодня, 00:14
Uber может выйти на IPO


Первичное размещение Uber может состояться через 1836 месяцев, заявил новый гендиректор сервиса Дара Хосровшахи. Он заявил это на встрече с коллективом компании в Сан-Франциско, пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудника, присутствовавшего на этой встрече. Хосровшахи говорил о возможном IPO без определенности, добавил собеседник издания, он говорил, что решение будет принято по обстоятельствам, пишет издание vedomosti.ru.

Совет директоров Uber утвердил Хосровшахи гендиректором 20 августа, до этого 48-летний топ-менеджер 12 лет руководил туроператором Expedia.


Uber может выйти на IPO

Гендиректором Uber станет глава Expedia

Основатель сервиса Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber 21 июня после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. Ранее сообщалось, что компания на протяжении многих лет использовала специальную программу, которая не позволяла полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси, избегая таким образом проверок.

Частные инвесторы оценивают Uber в 68 млрд долларов, это самый дорогой стартап Силиконовой долины последнего десятилетия, однако в последнее время компанию преследуют проблемы. Так, Uber судится с Google, который обвинил сервис по вызову такси в краже наработок для самоуправляющегося автомобиля. 29 августа Uber подтвердил, что Минюст США проверяет информацию о том, что несколько топ-менеджеров компании могли давать взятки иностранным чиновникам, компания сотрудничает со следствием.

  • Просмотров: 81
Похожие материалы
  • Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber
  • Google обвинил Uber в краже технологии Google обвинил Uber в краже технологии
  • Google запустит конкурента Uber Google запустит конкурента Uber
  • Uber предложил $2 млрд за покупку своего конкурента Lyft Uber предложил $2 млрд за покупку своего конкурента Lyft
  • Uber вложит $500 млн в разработку собственных карт Uber вложит $500 млн в разработку собственных карт
    • Отзывы читателей
    BI Group сдала в эксплуатацию вторую школу НИШ в Восточном Казахстане BI Group сдала в эксплуатацию вторую школу НИШ в Восточном Казахстане Государство Сегодня, 00:26
    Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей Siemens купил софт для самоуправляемых автомобилей Государство Сегодня, 00:22
    Moody’s: Последствия урагана могут стоить экономике Техаса до $75 млрд Moody’s: Последствия урагана могут стоить экономике Техаса до $75 млрд Государство Сегодня, 00:21
    Canon возвращает производство в Японию Canon возвращает производство в Японию Государство Сегодня, 00:18
    Uber может выйти на IPO Uber может выйти на IPO Государство Сегодня, 00:14
    Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа Проекты четырех футуристических субмарин и подводных аппаратов, прототипами которых являются морские живые существа KnowHow 31-08-2017, 08:37
    Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей Государство 31-08-2017, 00:34
    Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра Государство 31-08-2017, 00:28
    Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны Андрей Лаврентьев снова вошел в совет директоров Банка Астаны Государство 31-08-2017, 00:20
    В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятий В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятий Государство 31-08-2017, 00:17
    Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили Renault-Nissan и Dongfeng будут производить электромобили Государство 31-08-2017, 00:12
    Проведены первые реальные испытания технологии квантового 4D-кодирования Проведены первые реальные испытания технологии квантового 4D-кодирования KnowHow 30-08-2017, 08:38
    Капсула победителя очередного этапа соревнования Hyperloop Pod Competition разогналась до 320 километров в час Капсула победителя очередного этапа соревнования Hyperloop Pod Competition разогналась до 320 километров в час KnowHow 30-08-2017, 08:37
    Компания BAE Systems представляет новый устойчивый к радиации компьютер, предназначенный для использования в космосе Компания BAE Systems представляет новый устойчивый к радиации компьютер, предназначенный для использования в космосе KnowHow 30-08-2017, 08:37
    Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла Машины-монстры: Самый мощный резистивный электромагнит, вырабатывающий магнитное поле, силой 41.4 Тесла KnowHow 29-08-2017, 08:36
    Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы Гироскопический транспорт - идея футуристической городской транспортной системы KnowHow 29-08-2017, 08:36
    Ученые создали первый Ученые создали первый "подводный" квантовый коммуникационный канал KnowHow 29-08-2017, 08:35
    Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие Государство 29-08-2017, 00:38
    ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию Государство 29-08-2017, 00:35
    Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Алматинская область готова экспортировать техническую коноплю Государство 29-08-2017, 00:35