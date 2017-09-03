AREE - проект необычного космического аппарата, предназначенного для проведения исследований на поверхности Венеры

3-09-2017, 09:35На ежегодном симпозиуме NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) представители американского космического агентства ознакомили общественность с рядом весьма интересных и необычных проектов, которые, с их слов, "представляют собой нечто большее, нежели просто идеи". И самым интересным из представленных проектов является проект исследовательского аппарата, предназначенного для работы в неблагоприятных условиях на поверхности Венеры, конструкция которого весьма напоминает конструкции механических скульптур "Strandbeests" голландского художника Тео Янсена, которые приводятся в движение энергией ветра.Венерианский исследовательский аппарат AREE (Automaton Rover for Extreme Environments), являющийся детищем специалистов из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), разработан так, что его конструкция сможет выдержать и остаться работоспособной при температурах порядка 450 градусов Цельсия и при давлении, превышающем давление атмосферы Земли в 90 раз. Более того, конструкция аппарат AREE использует эти неблагоприятные условия в своих целях, получая необходимую энергию за счет энергии ветра, а управляет работой всего этого механический "компьютер", способный функционировать там, где любая электроника выходит из строя сразу же или спустя короткое время. Передача собранной информации осуществляется "цифровой азбукой Морзе" механическим способом при помощи подвижного манипулятора с зеркальным отражателем. В качестве ретранслятора выступают воздушные шары, "плавающие" в верхних слоях атмосферы, а на Землю эта информация попадает уже при помощи передатчика орбитального аппарата.По сравнению со скульптурами "Strandbeests" аппарат AREE имеет видоизмененные "конечности", которые были разработаны при участии самого Тео Янсена. Их меньшая длина, дополнительные узлы и другие элементы позволят аппарату AREE перемещаться по грубой венерианской поверхности и снова вставать на ноги после падения или опрокидывания. Роль парусов скульптур "Strandbeests" в данном случае выполняет крыльчатка, установленная сверху аппарата AREE, лопасти которой изготовлены из материала, способного выдержать воздействие сильнейших ветров.Еще одним проектом, представленным на симпозиуме NIAC, является проект исследовательского аппарата Ice-moon Cryovolcano Explorer (ICE), которому придется столкнуться с абсолютно противоположными условиями на поверхности Европы, ледяного спутника Сатурна. После посадки на поверхности Европы этот аппарат спустит на тросе специальный зонд в жерло так называемого криовулкана. Этот зонд опустится ниже поверхности Европы настолько, насколько это будет возможным и, если повезет, отберет пробы жидкости из внутреннего подледного океана, которая может содержать следы существования там жизни.Среди других проектов, представленных на симпозиуме NIAC, можно отметить проект "планера" для исследований астероидов, который будет "парить" в облаках электростатически заряженной пыли, и воздушный шар с химическими батареями, приводимыми в действие едкой венерианской атмосферой. Проекты, которые станут победителями конкурса, получат финансирование в 100 тысяч долларов, направленное на реализацию перового этапа, а на реализацию второго этапа проектов, который подразумевает изготовление опытных экспериментальных образцов, будет выделено финансирование уже в размере до 500 тысяч долларов.