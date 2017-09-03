Астрономы нашли следы взрыва сверхновой, зарегистрированного 580 лет назад

3-09-2017, 09:35Ночью 11 марта 1437 года корейские астрономы сделали записи о странном свете, возникшем в ночном небе в области "хвоста" созвездия Скорпиона. Этот свет по яркости был сопоставим с яркостью Полярной звезды, но, четырнадцать дней спустя он полностью исчез. И, через половину тысячелетия, после поисков, на которые ушло без малого десять лет, группа современных ученых-астрономов нашла источник этого света, которым стал классический взрыв сверхновой в бинарной звездной системе. Этот взрыв произошел в тот момент, когда одна звезда системы "забрала" у своего соседа звездную материю, и набрала массу, достаточную для инициации масштабного термоядерного взрыва."Большой удачей считается определение возраста космических объектов или момента того или иного события с точностью в 10-20 процентов" - рассказывает Майкл Шара (Michael Shara), Куратор Отдела астрофизики американского Музея естествознания, - "Но в данном случае момент взрыва сверхновой нам известен с беспрецедентной точностью до одного дня".Группа Майкла Шара начала поиски следов взрыва сверхновой около 30 лет назад. Основной целью данных поисков являлось выяснение того, что происходит со второй звездой бинарной системы после взрыва перовой. Однако, в результате своих поисков астрономы допустили ошибку и поиски были свернуты. Около 18 месяцев назад, просматривая базы данных, которых еще не существовало 30 лет назад, и в которых содержались записи о звездах с переменной яркостью, Майкл Шара обратил внимание на пару звезд, которые были проигнорированы его группой в 1980-х годах.Причиной, по которой астрономы в прошлом не обратили внимания на эти звезды, стало то, что они находятся достаточно далеко от центра "облака" останков взрыва сверхновой GK Persei. Подняв архивные снимки этой области неба, первые из которых были сделаны еще в 1923 году, Майкл Шара понял, что эта пара постоянно перемещается относительно звезд, находящихся на заднем плане. Достаточно большой промежуток времени, разделяющий первый и последний снимок, позволили вычислить местоположение "блуждающей" пары звезд, в котором они находились в 1437 году, и которое совпало с центром "пузыря", оставшегося после взрыва.Еще одним интересным фактом является то, что ученым более-менее точно известна дальнейшая судьба этих двух звезд-компаньонов, красного и белого карлика. Им предстоит пережить еще несколько циклов взрывов сверхновых, в результате чего белый карлик окончательно "отберет" у красного весь его водород. Из-за этого красный карлик превратится сначала в коричневого карлика, от которого, в конце концов, останется только металлическое ядро. Однако, в результате сближения звезд это металлическое ядро будет периодически цеплять поверхность белого карлика до тех пор, пока не будет полностью поглощено им.